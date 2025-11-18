Mircea Lucescu (80 de ani) va încheia, diseară, preliminariile CM 2026 cu ocazia unui meci dezolant, fără nicio miză, cu San Marino (ora 21:45, cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA.

Fix din acest motiv, „Il Luce“ e în fața unui final nedemn, în acest al doilea mandat de selecționer pe banca României, după cum Sport.ro a explicat aici. S-a ajuns aici și pentru că reputatul tehnician a fost ruinat de doi jucători în care și-a pus toate speranțele.

Având în vedere că partida cu San Marino nu mai contează decât pentru palmaresul tricolorilor, Lucescu și-a permis să facă mai multe modificări în formula de start. Iar o decizie surprinzătoare a luat-o în privința căpitanului. Pentru că a luat banderola de la Ianis Hagi (foto), trecut pe banca de rezerve după prestația slabă de la Zenica, și a pus-o pe umărul lui Dennis Man.

De remarcat că, după înfrângerea cu Bosnia, Man a fost în vizorul criticilor, așa că, probabil, „Il Luce“ a ținut să-l responsabilizeze, dar să-l și încurajeze prin decizia luată în această seară.

