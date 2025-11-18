Pe ploaie torențială și la cinci grade, tricolorii au întors rapid golul primit în minutul 2 și au oferit un meci spectaculos fanilor veniți la Ploiești. Au înscris Rossi (aut.), Baiaram, Man, Valentini (aut.), Hagi, Rațiu și Louis Munteanu.

Mihai Stoichiță, despre viitorul lui Mircea Lucescu

La final, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit despre joc, atmosfera din echipă și, mai ales, despre viitorul selecționerului Mircea Lucescu, subiect intens discutat după eșecul din Bosnia.

„A fost o victorie pentru sărbătorile de iarnă, o ultimă impresie care contează enorm. Am avut un joc mult mai bun decât în alte meciuri cu adversari de acest nivel. Echipa a fost agresivă, dar nu haotică, a construit bine și toți băieții au fost determinați”, a spus Stoichiță.

Întrebat dacă Lucescu va continua pe banca naționalei, oficialul FRF a lăsat un indiciu clar: „Era în vestiar și chiar le-a spus jucătorilor că așa trebuie să jucăm în continuare. Înțelegeți ce vreți dumneavoastră de aici”.

Stoichiță a vorbit și despre dificultatea selecției, mai ales după evoluțiile solide ale mai multor jucători. „Eissat cred că e singurul care n-a greșit nicio pasă în seara asta. Din ce în ce mai greu pentru Lucescu să aleagă, dar asta e bine pentru echipă.”

România va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru baraj și va întâlni în deplasare una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. Semifinala se va juca într-o singură manșă pe 26 martie, iar o eventuală finală este programată pe 31 martie.

