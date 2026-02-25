Thierry Henry a analizat eliminarea lui Inter Milano din Liga Campionilor și a lansat un avertisment clar pentru Cristi Chivu, după eșecul cu Bodo/Glimt.

Nerazzurrii au pierdut ambele manșe din play-off-ul pentru optimi, 1-3 în tur și 1-2 în retur, și au părăsit surprinzător competiția, deși sunt lideri autoritari în Serie A.

Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”

În prezent analist TV, Henry consideră că Inter nu mai arată la fel ca în sezonul trecut, când era pregătită pentru duelurile mari din Europa.

„Chivu va trebui să explice anumite alegeri. De ce nu au jucat anumiți jucători? De ce schimbările au venit atât de târziu? Inter pare lentă, lipsită de intensitate, incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar”, a spus Henry, la CBS Sports.

Fostul atacant a scos în evidență și diferențele tactice majore față de perioada în care echipa era condusă de Simone Inzaghi.

„Interul lui Inzaghi era pregătit pentru marile provocări europene. Aceasta pare să aibă probleme cu toată lumea, cel puțin în Europa. Nu mai vedem aceeași construcție și aceleași mișcări care o făceau imprevizibilă”, a explicat francezul.

Cu toate acestea, Henry a transmis că antrenorul român nu trebuie judecat exclusiv după acest eșec.

„Contează cum ești eliminat și împotriva cui. În campionat sunt pe primul loc și pot câștiga trofee. Dar în Champions League, întrebările vor fi inevitabile”, a concluzionat Thierry Henry.

În ciuda eșecului european, Inter rămâne lider autoritar în Serie A și este calificată în semifinalele Coppa Italia, unde luptă pentru un nou trofeu intern.

Bodo/Glimt își va afla adversara zilele viitoare și poate întâlni în optimi pe Manchester City sau Sporting Lisabona.