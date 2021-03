Aparaaaa Nitaaaaa! Interventie fantastica a portarului Romaniei dupa gafa facuta de Mogos si Tosca

Nita a facut un meci senzational cu Germania, iar inceputul jocului cu Armenia a continuat in aceeasi nota!

Nita a fost serios solicitat pentru prima oara in minutul 14. Tosca a trimis lung, in cross, spre Mogos. Fundasul dreapta a avut o executie ciudata, iar mingea a revenit la Tosca. Aparatorul lui Gaziantep n-a putut sa controleze, balonul l-a sarit, iar Armenia a avut sansa deschiderii scorului. Din fericire, Nita a fost atent si a scos minunat, de sub bara, desi mingea fusese deviata de Tosca si el a trebuit sa se retrezeze pentru a salva!