Ce-a fost asta, Man?! Atacantul care a batut recordul de transfer al Romaniei a scapat singur in careul advers! Ce a putut sa urmeze

Dennis Man ar fi putut sa-i aduca Romaniei avantajul pe tabela inainte de pauza!

In minutul 42, atacantul Parmei a plecat intr-o cursa din propria jumatate de teren, si-a dominat fizic un adversar, a intrat in careul advers, apoi s-a ratacit complet. Man n-a mai stiut ce sa faca si a pierdut atat momentul unui assist pentru Puscas, plasat excelent, cat si al finalizarii. In final, Man a incercat sa reia cu calcaiul, dar n-a facut decat sa-i puna pe armeni pe contraatac!

Man a batut in aceasta iarna recordul de transfer pentru un fotbalist plecat din Liga 1. Parma a platit 11 milioane de euro pentru a-l aduce de la FCSB.