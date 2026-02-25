Ana Bogdan (33 de ani, 653 WTA) a revenit în tenisul profesionist, după o absență de nouă luni, dar a pierdut meciul cu poloneza Maja Chwalinska, derulat în runda inaugurală a ediției 2026 a Openului Transilvaniei.

În timpul meciului jucat la Cluj-Napoca, Ana Bogdan și-a dat seama de anumite dificultăți respiratorii pe care nu le bănuia, înaintea partidei.

Ana Bogdan, probleme serioase de sănătate, după revenirea în tenis

Jucătoarea de tenis născută în Sinaia s-a supus unei serii de investigații și a aflat diagnosticele: bronșită acută și pneumonie interstițială.

Înainte ca luna februarie să se încheie, Ana Bogdan dezvăluie că starea ei s-a ameliorat, însă nu s-a apropiat suficient de momentul în care își va putea relua activitatea în circuitul ITF.