Ana Bogdan (33 de ani, 653 WTA) a revenit în tenisul profesionist, după o absență de nouă luni, dar a pierdut meciul cu poloneza Maja Chwalinska, derulat în runda inaugurală a ediției 2026 a Openului Transilvaniei.
În timpul meciului jucat la Cluj-Napoca, Ana Bogdan și-a dat seama de anumite dificultăți respiratorii pe care nu le bănuia, înaintea partidei.
Ana Bogdan, probleme serioase de sănătate, după revenirea în tenis
Jucătoarea de tenis născută în Sinaia s-a supus unei serii de investigații și a aflat diagnosticele: bronșită acută și pneumonie interstițială.
Înainte ca luna februarie să se încheie, Ana Bogdan dezvăluie că starea ei s-a ameliorat, însă nu s-a apropiat suficient de momentul în care își va putea relua activitatea în circuitul ITF.
„Simptome ciudate” pentru Ana Bogdan, după Transylvania Open: „Încă tușesc, încă obosesc repede.”
„Vreau să vă ofer o scurtă actualizare despre starea mea de sănătate. Am zile în care mă simt mai bine și zile în care mă simt mai rău. Încă tușesc, încă obosesc repede, iar, uneori, am simptome ciudate, cum s-a întâmplat în ultimele două nopți, așa că pare că trebuie să am răbdare, lucru care nu îmi prea place, recunosc.
Unele zile sunt dificile, dar continui să rămân optimistă și să am încredere în ce urmează. Uneori doar trebuie să lași lucrurile să se întâmple, să îi permiți vieții să își urmeze cursul, deoarece Universul are un plan mai bun pregătit pentru noi.
Între timp, mă gândesc la câteva evenimente frumoase pentru studioul meu de pilates. Vă țin la curent și vă iubesc mult. Ana,” s-a semnat jucătoarea de tenis, într-o postare publicată pe Instagram.