EXCLUSIV | "Daca eram eu selectioner, era titular fara probleme!" Jucatorul din lotul lui Contra care ne poate duce la EURO e cerut cu insistenta titular: "Nu are voie sa lipseasca!"

Florin Prunea a vorbit despre partida Romaniei cu Norvegia din aceasta seara, in direct la PRO TV, de la ora 21:45.

Romania va intalni in aceasta seara Norvegia, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, iar nationala lui Contra are nevoie foarte mare de victorie pentru a spera la calificarea la Euro 2020. Presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre meciul tricolorilor din aceasta seara si spune ca daca ar fi fost el selectioner, cu siguranta l-ar fi folosit pe Dan Nistor ca si titular in meciul de diseara.

"Aici depinde de selectioner, cred eu si de cum arata jocul, eu daca as fi selectioner, cu siguranta nu ar lipsi din primul 11, mai ales la un asemenea meci pe care trebuie sa il castigam, dar eu am incredere in echipa nationala si sper sa castigam. Trebuie sa fim optimisti, lucrurile sunt complicate. E o diferenta mare intre echipa Norvegiei si echipa Romaniei. Cred ca Norvegia este mai puternica decat Suedia in acest moment. Cred ca vom avea nevoie si de sansa in aceasta saera. Norvegia a dominat majoritatea partidelor. Jucam acasa, e un handicap si lipsa asta a suporterilor, echipa nationala avea nevoie de suporteri, sa puna presiune pe Norvegia, pe arbitrii, suntem condamnati sa castigam. Este un moment delicat, prea multe variante nu avem, pentru noi este ca o finala acest joc, daca vom castiga, vom lua o optiune serioasa pentru calficare", a declarat Prunea la PRO X.

Florin Prunea: "Nu avem nicio sansa daca nu facem asta!"



Presedintele celor de la Dinamo a analizat si jocul tricolorilor si spune de ce in prima repriza echipa lui Contra evolueaza mai modest, iar in repriza a doua lucrurile se schimba in totalitate.

Probabil pentru frica aceasta de obiectiv, sa incepem mai prudent, aria de selectie este foarte mica, atat pe plan intern, cat si pe plan extern, dar majoritatea jocurilor le-am terminat foarte bine. Luand meciul de acasa cu Spania, daca era 5-0 la pauza nu se supara nimeni, dar puteam sa egalam la ultima faza si cred ca la cum a aratat jocul in a doua repriza, un rezultat de egalitate era mai echitabil. Diseara este o veritabila finala, norvegienii vin cu un moral bun dupa rezultatul cu Spania, vor juca ultima carte, daca pierd cu noi, va fi foarte greu sa mai prinda locul 2. Este un meci de care pe care. Daca nu ne autodepasim si nu reusim sa fac un joc cap-coada perfect, nu avem nicio sansa, dar am incredere in Cosmin si in baieti", a mai spus Prunea.