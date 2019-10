ROMANIA - NORVEGIA, 21:45, IN DIRECT la PRO TV | Cum ne-am descurcat in duelurile cu Norvegia: meciuri echilibrate si doua calificari ratate

Romania - Norvegia se joaca marti, 15 octombrie, de la 21.45, in direct la Pro TV.

Pana acum, Romania a jucat de 12 ori contra reprezentativei Norvegiei, dar, dintre acestea, doar 5 intalniri au fost oficiale. Per total, Romania a castigat 4 partide, norvegienii s-au impus de 2 ori, iar 6 dispute s-au terminat la egalitate. Din cele 5 meciuri oficiale, “tricolorii” au castigat 1 meci, au pierdut 1 partida si au obtinut 3 remize. Intalnirile cu scandinavii au fost mereu echilibrate, cele mai mari diferente de goluri (2), inregistrandu-se in meciurile amicale din 1956 si 1986. In meciul tur al preliminariilor Euro 2020, Norvegia a condus cu 2-0, prin golurile lui Tarik Elyounoussi (56) si Martin Odegaard (70), dar Romania a egalat scorul prin Claudiu Keseru (76, 90+2).



De fiecare data cand am fost in grupa cu Norvegia, echipa noastra a pierdut calificarea la turneele finale. In preliminariile CM 1982, Romania a terminat pe locul al treilea in Grupa 4, dupa Ungaria si Anglia, echipele calificate direct, iar in calificarile pentru Euro 2004, nationala noastra a terminat tot pe pozitia a treia in Grupa 2, dupa Danemarca (calificata direct) si Norvegia (calificata pentru play-off, desi am avut tot 14 puncte si golaveraj mai bun).

Rezultatele inregistrate intre Romania si Norvegia

12 iunie 1955: Norvegia - Romania 0-1 (amical)

28 iunie 1956: Romania - Norvegia 2-0 (amical)

24 septembrie 1980: Norvegia - Romania 1-1 (preliminariile CM 1982)

3 iunie 1981: Romania - Norvegia 1-0 (preliminariile CM 1982)

10 august 1983: Norvegia - Romania 0-0 (amical)

4 iunie 1986: Romania - Norvegia 3-1 (amical)

20 august 1986: Norvegia - Romania 2-2 (amical)

22 mai 1991: Norvegia - Romania 1-0 (amical)

19 august 1998: Norvegia - Romania 0-0 (amical)

12 octombrie 2002: Romania - Norvegia 0-1 (preliminariile CE 2004)

11 iunie 2003: Norvegia - Romania 1-1 (preliminariile CE 2004)

07 iunie 2019: Norvegia - România 2-2 (preliminariile CE 2020)