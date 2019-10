ROMANIA - NORVEGIA, MARTI, 21:45, LA PRO TV | "Norvegia nu este invincibila! Romania este mai valoroasa". Dorinel Munteanu are incredere in echipa lui Contra

Dorinel Munteanu se arata increzator inaintea meciului Romania - Norvegia, de la 21.45, in direct la PRO TV.

Dorinel Munteanu (51 ani), a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" de la Pro X, despre echipa nationala si sansele jucatorilor lui Contra impotriva Norvegienilor.

"De jocul cu Norvegia depind restul jocurilor. Ar trebui sa nu avem complexe, jucatorii sa isi depaseasca limitele. Nu vad o Norvegia invincibila, foarte puternica. Ce a demonstrat nationala de tineret ar trebui preluat la echipa mare.

De jocul acesta depinde soarta calificarii, nu trebuie sa fim prudenti. Mesajul meu pentru jucatori este sa nu aiba complexe, nicio scuza. Daca sunt mai buni, castiga. Romania este mai valoroasa. Copilasii o sa faca o atmosfera vie. Echipa nationala va arata altfel fata de meciurile din preliminariii de pana acum, sunt convins.

Jucatorii au calitati, dar ca sa se ridice la nivelul meu, trebuie sa aiba rezultate, asta le lipseste. Poate sunt jucatori care sunt calitativ peste mine, dar le trebuie rezultate.

Puscas si-a castigat locul in echipa, dar tinand cont de antrenamentul lui Keseru, care este o varianta foarte buna, e dificil. Depinde de sistemul cu care joaca Cosmin. E o problema la compartimentul defensiv, nu stiu daca inlocuitorii au jucat 2-3 meciuri impreuna, va fi o problema la nivelul fundasilor centrali. Cred ca daca echipa are o forma si o zi buna, poate compensa problema pe zona fundasilor centrali", a spus Dorinel Munteanu la Pro X.