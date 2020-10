Greselile de arbitraj din ultima perioada din Liga 1, au starnit diverse reactii din partea multor oameni din fotbal.

Ciprian Marica a declarat printr-o interventie telefonica la emisiunea Ora Exacta in Sport, faptul ca se simte dezamagit de faptul ca arbitrii nu au ocazia de a avea mai multe meciuri in picioare. Dupa o analiza facuta de fostul international roman, un arbitru are in medie 12 meciuri pe sezon, ceea ce este foarte putin dupa cum spune el.

"M-am documentat ca sa vad unde e problema in arbitraj. In ultimele etape, deciziile arbitrilor decid soarta jocurilor, iar rezultatele din ultimele etape sunt influentate de deciziile arbitrilor. Ne crucim la ce vedem! Multi nu stiu, un arbitru de Liga 1 are le sezon in medie de 12 meciuri. Domnilor, nu este putin, ci este foarte putin! Acesti arbitri in perioada de pregatire, ei nu arbitrează, nu au meciuri amicale, nu au partide in picioare. Ei sunt ca jucatorii care nu evolueaza. E foarte greu sa nu gresesti in conjunctura asta", a declarat Ciprian Marica la Pro X.

Marica transmite si un mesaj presedintelui CCA, Kyros Vassaras, despre care spune ca nu a venit cu nimic nou incat sa ajute imbunatatirea calitatii arbitrajului.

"Am pretentii de la acest domn Vasaras care repet, este la cel mai inalt nivel. Nu-l vad sa vina cu lucruri pentru jucatori si arbitrii. In Germania, inaintea de inceperea noului sezon, veneau arbitrii, erau trimisi la echipe de Liga 1 sau 2, ca sa explice noile reguli din arbitraj fotbalistilor. Nu vad acest lucru sa se intample in Romania, iar in Germania se intampla asta de 10 ani! Arbitrul are datoria ca inainte de inceperea sezonului sa mearga in fata echipelor. Nu se poate ca la fiecare etapa greselile de arbitraj sa influenteze fiecare etapa. Daca mai e si suspendat vreun arbitru, acesta mai are doar 8-10 meciuri pe an, pai cum sa nu greseasca?"