EXCLUSIV | FCSB, inapoi in Ghencea?! "Am dat in judecata CSA! Sa vedem reactia lui Talpan!" Anuntul facut de liderul galeriei ros-albastre

FCSB nu renunta la visul de a juca pe noua arena din Ghencea, care a fost finalizata in aceasta toamna.

FCSB a depus oficial actele pentru a juca pe stadionul 'Arcul de Triumf', insa liderul galeriei ros-albastre, Gheorghe Mustata, spune ca echipa nu a renuntat inca la visul de a reveni pe Ghencea.

Mustata spune ca vor face toate demersurile pentru ca FCSB sa fie primita in Ghencea si Asociatia Salvati Steaua este gata sa faca o petitie la nivel national pentru asta.

Suporterii ameninta cu judecata Clubul Sportiv al Armatei in cazul in care nu vor fi primiti pe Ghencea:

"Mai repede domnul comandant trebuia sa aiba reactie si in momentul in care noi, Asociatia Salvati Steaua am trimis o solicitare catre CSA sa ni se comunice si noua acele documente care prezinta tranzactia dintre CSA si domnul Paunescu, intre domnul Paunescu si domnul Becali. Noi stim ca nu i-au vandut domnului Becali un tanc si au clasificat acele docuente. Au vandut o sectie de fotbal, pe care au reinfiintat-o in 2017, si vor palmares din '47. Acolo trebuia sa iasa domnul comandant pe post si sa spuna. Nu sa ne acuze. Fiecare suporter a considerat ca trebuie sa trimita adresa CSA pentru a ni se raspunde si noua.

Noi am dat in judecata CSA-ul pentru a ne pune la dispozitie toate documentele despre tranzactia respectiva.

Baietii de la Sud care au plecat spre CSA, noi nordul care am ramas langa echipa si cei nehotarati. Eu sper ca pe cei nehotarati sa ii aducem inapoi langa Peluza Nord si sa aratam exact ce a fost odata. Steaua niciodata nu a retrogradat, eu asa stiu. Daca imi spune cineva ca Steaua a retrogradat vreodata, eu va dau cunvatul meu de onoare ca nu mai intru pe stadion.

Dupa revolutie nu poate sa spuna nimeni ca nu a fost la meciul cu Villareal si dadeam zapezile de pe teren. Atunci am luat 50 de suporteri din tribuna si am intrat sa dam zapada, cum poate cineva sa imi ia istoria asta, amintirile. Cum poate spune cineva ca Steaua nu a jucat cu Chelsea, cu Manchester City?

Sa ii dea interdictie CSA-ul si lui domnul Orban sa intre, ca poate tine cu Steaua din Liga 1. Noi vom face procedurile impreuna cu conducerea clubului spre a inchiria stadionul si a juca acolo. Daca cineva isi asuma si nu ne va da voie, e problema lor. Toti raspundem! Avem institutiile statului si vom face plangeri penale.

Voi ajunge si la o petitie de genul asta, daca sunt toti cetatenii acestei tari sa plateasca 5 milioane de euro la 3 ani, investitia MAPN-unului sa ii investeasca in nimic, spuneti-mi si mie ce beneficii au adus acesti 5 milioane clubului? Utilitatile stadionului nu o sa coste 2-3 lei, o sa coste sute de mii. Eu nu o sa fiu de acord", a spus Gheorghe Mustata, la Ora Exacta in Sport.

Gheorghe Mustata: "Am fost pe Ghencea pentru ca acolo am copilarit!"

Liderul galeriei FCSB a fost deja pe Ghencea pentru a vedea cum arata noul stadion si a imortalizat momentul cu cateva poze si un filmulet.

"Nu stiu pentru ce s-a facut atata valva si pentru ce e atata rautate, atata timp cat noi, suporterii, avem voie sa intram acolo.

E dreptul fiecarui cetatean, toti am contribuit cu bani pentru bugetul statului. E fond de investitii, nu sunt banii MAPN-ului, nu sunt banii lui Talpan.

Faptul ca eu am intrat pe stadion, plecand in drum spre Germania, m-am oprit in fata stadionului si nu aveam cum sa nu trec pe langa locul unde am copilarit. Nimeni nu poate sa-mi interzica mie sa nu intru acolo.

Am intrat fara niciun fel de problema, am fost singur, am rugat pe cineva de acolo sa-mi faca si poze. Nu e niciun fel de problema, nu inteleg de unde atata rautate. Eu am fost lejer, linistit, cuminte, mi-am facut pozele respective. V-am trimis si un filmulet pe care eu l-am facut ca sa-mi aduc aminte de meciurile din Ghencea.

Toti stiu lucrurile astea, cati ani petreceam si cum ma suiam pe tampoanele tramvaielor ca sa ajung la meciuri. Nu are cum sa imi dea mie nimeni niciodata interdictie sa intru pe Ghencea.

Asta a fost istoria acestui scandal, in ghilimele, pentru ca nu am omorat pe nimeni", a mai spus Mustata, la PRO X.

