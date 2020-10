EXCLUSIV | Marica a vorbit despre zvonurile care spuneau ca ajuta financiar Dinamo: "Au discutat cu mine"

In ultima perioada, au tot circulat zvonurile cum ca Ciprian Marica ar ajuta financiar clubul Dinamo.

Fostul jucator al "cainilor" a infirmat acest lucru, spunand doar ca sunt discutii pentru inchirierea unor birouri pe care el le detine, catre clubul Dinamo. Spaniolii din conducere doresc mutarea sediului in Stefan cel Mare si s-au interesat de detaliile financiare la Ciprian Marica.

"Sa va spun realitatea, sunt implicat in mod direct, cei de la Dinamo au discutat cu mine despre birouri, vor sa se mute in Stefan cel Mare, ma intrebau de o locatie pe care eu o detin pentru viitorul lor sediu. Mai departe, pana la imprumuturi financiare e cale lunga, m-a deranjat ce a aparut in presa, nu mi-au cerut bani imprumut, am discutat despre ce trebuie sa plateasca in caz ca vor sa inchirieze birourile, cat si despre magazinul oficial al clubului. In afara de lucruri de amenajare si doleantele pe care le au, nu am discutat altceva", a declarat Ciprian Marica pentru Pro X.

Marica a vorbit si despre problemele financiare de la Dinamo, avand in vedere ca banii care ar fi trebuit virati pentru plata salariilor, tot intarzie sa apara.

"Ce pot sa spun este ca intr-adevar, deocamdata aceasta amanare a ajuns undeva la limita sa spun asa. Eu cred ca cei din Spania nu au venit aici doar asa pentru cateva saptamani sau luni de zile. Vor aduce la zi salariile, nimeni nu are rabdare si toti vor sa vada infuzia de capital, sa vada transferuri. Au venit 14-15 oameni noi in conducere, oameni care au casa si familie, dar au venit aici in Romania. Nu au angrenat atatia straini ca sa nu vina cu un proiect serios, nu stiu de ce intarzie aceasta infuzie de capital, dar imi doresc din suflet sa se rezolve cat mai repede ca sa nu se ajunga la un faliment."

Cat despre pozitia din clasament, fostul atacant este de parere ca Dinamo doar trece printr-o perioada in care lotul se omogenizeaza, urmand ca mai apoi sa vina si rezultatele satisfacatoare.

"Nimeni nu s-ar fi asteptat ca Dinamo sa fie pe aceasta pozitie, totusi, lotul este mult mai competitiv ca cel din sezonul trecut. Venirea rapida a jucatorilor sigur ca este un argument pentru care lucrurile nu functioneaza din prima. Situatia financiara si tensiunea care este asupra jucatorilor, din nou, conteaza. Dinamo isi va reveni, vor aparea si rezultatele, se va putea putea bate sus acolo in clasament."