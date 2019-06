ROMANIA U21 - FRANTA U21 | Au spulberat orice calcule! Ce cota are Romania la castigarea EURO U21: doar Germania sta mai bine!

Romania U21 - Franta U21 se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Romania U21 a dat peste cap toate calculele la EURO U21. Vazuta inainte de startul turneului drept nationala pe seama careia se pot face punctele calificarii, echipa lui Radoi a rasturnat si rescris toate scenariile. In acest moment, cotele la casele de pariuri au scazut de nu mai putin de 15 ori.

Romania U21 avea o cota de 101 la castigarea trofeului. Victoriile din meciurile cu Croatia si Anglia au transformat nationala lui Radoi din echipa cu cele mai mici sanse la castigarea EURO in una dintre favorite. In acest moment, casele de pariuri ofera cota 7 oricui este dispus sa parieze pe succesul romanilor. Acum, cand inca nu se cunoaste configuratia semifinalelor, doar Germania are o cota mai buna: nemtii sunt cotati cu 3,5 la castigarea trofeului.

Cum mai putem rata calificarea

Calculele pentru o calificare in semifinale sunt cat se poate de simple.

Invingem Franta si suntem in semifinale de pe primul loc. Franta este eliminata, iar locul sau in semifinale este luat de tara gazda, Italia. Noi vom juca impotriva Spaniei, in acest caz. Daca facem egal cu Franta, ne calificam la brat cu francezii, dar tot noi de pe primul loc. In aceasta situatie, vom juca impotriva Germaniei in semifinale.

Singura varianta prin care putem pleca sa acasa este daca suntem invinsi de Franta, dar nu oricum. Si un esec cu 0-2 ne califica de locul doi. Daca pierdem insa la o diferenta de trei goluri, Franta se califica, iar locul nostru este luat de Italia. Daca pierdem cu 2-0, ne calificam, si vom juca impotriva Spaniei.