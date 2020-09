"Erau bani frumosi si la Inter, dar nu la fel de multi!" :) De ce nu a mai ajuns Radoi la Inter? Motivul e incredibil

Radoi si-a amintit momentul negocierilor cu Inter si transferul ratat din urma cu mai bine de 10 ani.

Radoi la Inter a fost o posibilitate concreta. Becali a tinut de pret, apoi Mirel s-a accidentat, iar tratativele au picat. Actualul selectioner a semnat pana la urma cu Al Hilal din Arabia Saudita, unde a avut un contract mult mai mare. La Inter n-a mai mers dupa ce italienii si-au adus aminte ca au un plafon maxim de transfer pentru jucatorii din Romania.

"Erau banii la fel de frumosi si la Inter, dar nu la fel de multi! (rade) In Golf aveam salariu dublu fata de ce as fi luat la Inter. Nu poti sa stii ce-as fi facut in Serie A... Poate jucam cateva meciuri si pe urma eram imprumutat in Serie B sau cine stie unde. Nu era mare lucru sa fiu acolo doar ca sa ma schimb in vestiarul lui Inter. Din ce stiu, atunci a fost o suma de transfer negociata cu Steaua.

Pe urma, directorul sportiv a zis ca nu mai poate sa dea suma agreata initial pentru ca erau niste plafoane pentru campionatele din estul Europei. Era o suma diferita pentru Romania, Serbia sau Croatia. Tin minte ca a fost o discutie cu Victor si Giovanni Becali in care le-a spus despre plafon, iar ei au zis ca 'da, dar in alta parte dar nu gasiti un asemenea jucator'. Nu s-a intamplat, transferul nu s-a mai facut, pana la urma. Poate e bine asa, acum am o situatie care imi permite sa nu ma abat de la principiile mele in cariera de antrenor", a spus Radoi la Digisport.