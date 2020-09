EXCLUSIV | Sumudica, impresionat de Alex Maxim! "Nu am mai vazut un asemenea gol de la Adrian Ilie! Nu a fost o intamplare!" Ce spune despre relatia cu Radoi

Marius Sumudica s-a bucurat de mesajul primit din partea lui Mirel Radoi dupa partida contra Austriei.

Marius Sumudica (49 de ani) a explicat ce fel de relatie are cu selectionerul echipei nationale, dar a povestit si situatia lui Alex Maxim. Antrenorul celor de la Gaziantep l-a laudat pe elevul sau dupa prestatia din meciul contra Austriei, atunci cand a inscris golul de 3-1 dupa o executie superba:

"Eu am o relatie speciala cu Radoi. Chiar daca am fost sa zic asa, adversari. Eu cu trecutul meu rapidist, el cu trecutul sau stelist. Eu il respect pe baiatul asta. Nu am ce sa castig de la el, dar il respect pentru modul in care se implica la echipa nationala.

Am primit un mesaj de la el spunandu-mi ca Maxim este un altfel de om, ca a avut o impresie total gresita la inceput despre el. A auzit din fel de fel de locuri ca este un tip arogant sau ceva de genul asta. Alex este de fapt un tip extraordinar de profesionist si baiat de sensibilitate extrema. Nu intelege de ce nu a fost convocat la echipa nationala foarte mult timp. A fost un mesaj care pe mine m-a bucurat enorm.

Lumea spunea despre Maxim ca este un tip ciudat, introvertit, ca e greu sa ii intri la suflet. Eu am stat jumatate de ora de vorba cu el, iar a doua zi am avut un jucator cu zambetul pe buze. Este unul dintre cei mai respectati jucatori din Turcia in momentul de fata.

Nu am mai vazut un asemenea gol ca al sau de la Adrian Ilie. Nu a fost o intamplare. Si-a dorit sa lobeze mingea peste portar. Am mai vazut dorinta de la el, foame de rezultate si in acelasi timp inseamna ca respecti tricoul nationalei.

La mine joaca cu numarul 44 ca a avut noroc si la Stuttgart cu numarul asta. Numarul 10 era liber, dar el nu si l-a dorit la Gaziantep. L-a luat un atacant pana la urma. Magazionerul si directiorul sportiv l-au intrebat pe Maxim daca vrea sa joace cu numarul 10, dar nu a vrut. El este considerat 'strawberry' in Turcia, deoarece este un jucator care face diferenta. Jucatorii au venit cu o cutie de capsuni de ziua lui si i-au dat-o", a declarat Marius Sumudica la emisiunea Ora Exacta In Sport, de pe PRO X.