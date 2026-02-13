Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.
Sportivii români au eliminat în sferturi perechea indiană Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale, printr-o demonstraţie de forţă la masă în majoritatea momentelor de joc, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).
O evoluţie remarcabilă a avut şi Andreea Dragoman în proba de simplu, unde s-a calificat între primele 16 jucătoare.
În confruntarea cu favorita #16, Kim Seongjin, din Coreea de Sud, componenta lotului naţional a câştigat primul set, însă adversara a replicat pe măsură.
Tricolora a ajustat inspirat tactica, a revenit în joc, iar în ultimele două seturi a evoluat la un nivel superior, pentru victoria cu 3-2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-7, 11-7).
În această dimineaţă, perechea de dublu feminin Andreea Dragoman/Adina Diaconu s-a oprit în sferturile de finală, în urma meciului cu principalele favorite, Ryu Hanna şi Kim Nayeong, din Coreea de Sud, scor 1-3 (6-11, 13-11, 9-11, 3-11). news.ro