Hull City - Chelsea, ora 21:45, LIVE pe VOYO. Londonezii caută primul trofeu FA Cup după opt ani

Daniel Popa a revenit în Superligă! Destinația aleasă după ce a refuzat două oferte

REPORTAJ | În inima leagănului din poloul românesc. Bazinul Floreasca a redevenit o bijuterie: oamenii care i-au redat strălucirea

Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.

Sportivii români au eliminat în sferturi perechea indiană Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale, printr-o demonstraţie de forţă la masă în majoritatea momentelor de joc, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).