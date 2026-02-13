Partida dintre Rayo Vallecano şi Real Oviedo, amânată sâmbătă pe 7 februarie, a fost reprogramată de La Liga miercuri, pe 4 martie, de la ora 18:00.

Duelul din etapa a 23-a, din campionatul Spaniei, a fost amânat din cauza stării gazonului grupării la care evoluează Andrei Rațiu.

Real Oviedo, formația la care este legitimat Horațiu Moldovan, a solicitat fără succes o victorie la masa verde.

Rayo Vallecano - Oviedo, anulată din cauza stadionului și vremii

Conducerea campionatului Spaniei a hotărât să procedeze astfel din cauza condițiilor meteorologice și a stării gazonului. La Liga a explicat că, dacă meciul s-ar fi disputat conform programului, integritatea fizică a jucătorilor ambelor formații ar fi fost pusă în pericol.

„În scopul asigurării integrității fizice a jucătorilor, LALIGA a decis suspendarea meciului corespunzător etapei a 23-a din LALIGA EA SPORTS, care urma să se dispute între Rayo Vallecano și Real Oviedo pe stadionul Vallecas sâmbătă, 7 februarie, la ora 14:00 (n.r.- 15:00 în România).

Decizia este luată după ce s-a stabilit că, în prezent, terenul de joc nu îndeplinește garanțiile necesare pentru desfășurarea meciului în condiții de siguranță.

Eforturile în zadar depuse de Rayo Vallecano

Trebuie menționat că Rayo Vallecano a depus eforturi semnificative în această săptămână, întreprinzând o înlocuire completă a gazonului de pe teren, cu scopul de a asigura desfășurarea meciului conform planificării. Cu toate acestea, condițiile meteorologice nefavorabile din timpul lucrărilor , precum și prognoza de ploaie continuă în următoarele ore, au împiedicat gazonul să atingă starea optimă necesară.

Pe parcursul acestui proces, LALIGA a monitorizat constant lucrările de întreținere și adaptare a terenului de joc, lucrând în coordonare cu clubul și monitorizând continuu evoluția condițiilor de pe teren.

Atât clubul, cât și LALIGA au epuizat toate căile posibile pentru a juca meciul până în ultimul moment. Cu toate acestea, starea terenului și prognoza meteo pentru astăzi, care anticipează ploi continue, fac imposibilă garantarea siguranței jucătorilor și, prin urmare, meciul a fost amânat.

În conformitate cu reglementările în vigoare, se va stabili un termen limită pentru depunerea propunerilor pentru o nouă dată de desfășurare a reuniunii”, se arată în comunicatul emis de La Liga.

Decizia luată de liga spaniolă confirmă demersul inițiat de Andrei Rațiu și coechipierii săi. Fotbaliștii lui Rayo au reclamat către Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) că le este pusă în pericol integritatea fizică, din cauza condițiilor de antrenament și de joc puse la dispoziție de club.