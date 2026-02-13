Campioana avea nevoie de o victorie pentru a se califica în fazele eliminatorii ale competiției. În urma unui meci în care oaspeții au contestat vehement arbitrajul, FCSB a fost eliminată, astfel că se concentrează acum pe lupta din Superligă.

Gigi Becali are un remarcat: pe Andre Duarte!

FCSB va întâlni și în campionat Universitatea Craiova pe ”Ion Oblemenco” și este obligată să câștige pentru a nu pierde contactul cu locurile de play-off. Până atunci, Gigi Becali, patronul campioanei, are un remarcat după primul meci cu oltenii.

Transferat în această iarnă de FCSB, Andre Duarte (28 de ani) a bifat meciul cu numărul cinci la echipa pregătită de Elias Charalambous. Portughezul l-a impresionat pe Becali cu prestația sa din meciul cu Craiova.

”Nu poți să vorbești de jucători, când n-ai toată echipa. Dacă vrei, spun Duarte”, a spus Becali, la Digi Sport.

Programul fazelor eliminatorii din Cupa României:

Meciurile din sferturile competiției, în care echipele care și-au câștigat grupa vor juca în postura de gazde, se vor disputa în prima săptămână din luna martie. Semifinalele sunt programate în perioada 20-24 aprilie, iar finala va fi pe 13 mai, la Sibiu.