"Vreau sa ne luam de gat si cu cine nu trebuie! Nu mai vreau sa fim bucurosi la 0-0!" Radoi, declaratia pe care voiau s-o auda MILIOANE de romani! Cum va arata noua nationala

Radoi a luat 4 puncte din primele doua meciuri din Nations League, cu Irlanda de Nord si Austria.

E doar inceputul pentru o noua nationala, promite Radoi! Mirel are de gand sa schimbe radical atitudinea echipei si principiile de joc. Radoi nu mai vrea o nationala care sa puna accent pe aparare, ci vrea sa dezvolte spiritul ofensiv al jucatorilor Romaniei.

"Ne-am multumit cu putin in ultimii ani. As vrea poate sa ne luam de gat cu cine nu trebuie, sa avem si inconstienta aia. Prefer asa decat sa stam sa ciugulim ceva. Decat sa stam sa ne aparam 90 de minute si apoi sa zicem: mama, ce bucurosi suntem cu 0-0, prefer sa fim egalati ca in meciul cu Irlanda de Nord.

Eu cred ca putem juca altfel, sunt foarte multi jucatori tehnici. Trebuie sa incercam sa dominam altfel adversarul, fizic stim ca ne bat. Trebuie sa obligam adversarul sa greseasca, trebuie sa recuperam noi mingea, sa reactionam cand pierdem balonul. Nu trebuie sa bagam alunecari ca sa luam mingea, putem s-o recuperam si printr-o pozitionare foarte buna", a spus Radoi la Digisport.

Romania joaca meciul anului in Islanda in mai putin de o luna. Pe 8 octombrie, nationala merge in insula nordica pentru semifinala playoff-ului Nations League. Daca trece de Islanda, nationala va juca in noiembrie, tot in deplasare, contra invingatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.

Nu e tot programul toamnei pentru nationala. In octombrie mai sunt meciuri cu Norvegia (deplasare, 11 octombrie) si Austria (Ploiesti, 14 octombrie). Toate partidele sunt in direct la PRO TV!