Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost mutarea de impact a Rapidului din perioada de transferuri de iarnă. Internaționalul român nu a reușit încă să fie decisiv, deși a jucat cinci meciuri oficiale în tricoul alb-vișiniu.

Costin Lazăr analizează aducerea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Costin Lazăr (44 de ani) a lăudat, în exclusivitate pentru Sport.ro, venirea lui Moruțan în Giulești. Cu toate acestea, fostul mijlocaș central a lansat și un avertisment. Lazăr a amintit că răbdarea fanilor Rapidului are o limită!

„Pot să vă spun despre Moruțan că este un jucător tehnic, care poate să decidă un meci. Părerea mea este că Moruțan este o achiziție bună și este un jucător care poate să facă diferența așa cum a făcut-o și în câteva momente și la echipa națională.

(n.r.- este Moruțan ce îi lipsea Rapidului în privința creativității?) Da, pentru că este ca un număr 10 de care Rapidul nu prea a beneficiat în campionat. Nu prea a avut în ultimii ani un număr 10 care să dea o pasă de gol sau un gol. Eu zic că înainte Rapidul a avut extreme foarte bune, mijlocași centrali foarte buni și atacant. Nu a avut însă un număr 10 care să facă diferența. Acum aș zice că îl are.

Lazăr: „Și răbdarea însă are o limită!”

(n.r.- despre presiunea suplimentară cauzată de trecutul lui Moruțan la FCSB) Eu zic că fanii Rapidului știu destul de mult fotbal și au răbdare cu jucătorii de care știu că sunt buni. Și răbdarea însă are o limită! La un moment dat, dacă nu reușești să îți revii și dacă nu reușești să te ridici la nivel, e clar că vei fi luat în colimator. Și jucătorii iubiți ai Rapidului, în momentul în care au două, trei meciuri în care nu se regăsesc și nu se ridică la nivel, sunt apostrofați. Cred că știm foarte bine că fanii Rapidului au răbdare, dar până la o limită!”, a declarat Costin Lazăr, în exclusivitate pentru Sport.ro.