Edi Iordănescu nu a mai rezistat! Ce a spus după umilințele României cu Polonia și Bosnia

Edi Iordănescu nu a mai rezistat! Ce a spus după umilințele României cu Polonia și Bosnia Nationala
SPORT.RO
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Edi Iordănescu a postat un mesaj după meciurile dezamăgitoare ale echipei naționale.

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Din articol

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Ce a spus Edi Iordănescu înaintea partidei cu Suedia: „Așa ar trebui să fie!”

Fostul selecționer al echipei naționale este în continuare conectat cu situația formației pe care a antrenat-o în urmă cu mai bine de doi ani.

Edi Iordănescu a postat pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj de mobilizare pentru suporterii României, într-un context complicat pentru echipa națională.

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„Ce vedem în această fotografie?

Vedem echipa națională și suporterii ei. Împreună. Așa cum le stă bine. Așa cum ar trebui să fie mereu!

Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult.

Vedem ZIDUL GALBEN. Puterea unei peluze. Forța unei națiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară.

Vedem dragoste, pasiune, sacrificiu, iubire pentru tricolor și pentru România.

Vedem mii de oameni care, prin fotbal, au găsit un motiv să fie fericiți. Să zâmbească. Să uite, măcar pentru 90 de minute, de grijile, problemele și neajunsurile de acasă. Să simtă că aparțin unui întreg. Să fie din nou mândri că sunt români!

Dar astăzi trebuie să privim și dincolo de această fotografie. Să vedem realitatea momentului, oricât de dificilă ar fi.

Pentru că unitatea nu se demonstrează doar în momentele de glorie. Adevărata putere a unei familii se măsoară atunci când lucrurile nu mai merg, când apar îndoielile, când e greu și când e nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem ÎMPREUNĂ.

Cu toții l-am iubit și îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admirație, cu emoție, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată și a dus numele României atât de departe. 

Haideți să fim și noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere și cu susținere pentru tot ce a însemnat și înseamnă pentru fotbalul românesc.

Și haideți să fim alături de acești băieți! Sunt ai noștri! Trec printr-un moment greu, dar au demonstrat deja că pot, că au caracter, că pot lupta și că pot aduce din nou România împreună.

Nu cer să uitați rezultatele, să ignorați greșelile sau să renunțați la exigență. Dimpotrivă! Dar vă cer să nu uităm nici ceea ce am trăit împreună.

Pentru că, măcar pentru o vară, in Germania, acești băieți ne-au oferit ceva ce nu poate fi măsurat în puncte, clasamente sau statistici.

Ne-au amintit cine suntem. Ne-au făcut să redescoperim ce înseamnă să fim împreună. Ne-au făcut să credem din nou. Ne-au făcut să fim mândri că suntem ROMÂNI!

Iar o echipă națională nu trebuie iubită doar atunci când câștigă. Pentru că tricolorul nu își schimbă culorile după rezultatul de pe tabelă! 🇷🇴 

Acum este momentul să întoarcem puțin din toată această bucurie. Să le dăm înapoi încredere, energie și putere.

România are nevoie de echipa ei. Dar și echipa are nevoie de România!

De când am plecat de la echipa națională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea și, probabil, nici puterea…

Dar mâine voi fi acolo! Alături băieți !! 

Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcție!

Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România! 

HAI, ROMÂNIA! ACUM, AICI, PRETUTINDENI!”, a scris Edi Iordănescu pe pagina sa oficială de Facebook.

Gheorghe Hagi către reporter: „Îți convine sau nu, Ianis e jucător de națională“

Astăzi, spre finalul conferinței de dinaintea meciului România – Suedia (luni, ora 21:45), subiectul delicat legat de fiul selecționerului a fost abordat de un reporter prezent în sală. Și, așa cum era de așteptat, Hagi a luat foc, când a auzit criticile la adresa băiatului său.

„Ianis joacă la echipa națională, îți convine sau nu, joacă de la 14 ani. Joacă de la 14 ani la toate loturile naționale! Îmi pare rău că nu-ți convine. E un jucător ca toți ceilalți de la națională. Uneori, a jucat mai bine, alte dăți, nu. Poate că are nevoie de mai mult respect. Ca orice jucător, trebuie să ducă și criticile și să-și facă treaba mai departe“, a spus Hagi, vizibil iritat.

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