În tur, nordicii s-au impus cu 3-1.

Inter, decisă să îl transfere pe Leon Goretzka

Cristi Chivu spera ca echipa sa să întoarcă scorul în fața propriilor suporteri, însă o greșeală comisă de Manuel Akanji, care a pierdut mingea în apropierea propriului careu, i-a fost fatală lui Inter. Hauge a deschis scorul în minutul 58

Pe fondul presiunii, nerazzurrii au mai primit un gol semnat de Evjen în minutul 72. Alessandro Bastoni a redus din diferență în minutul 76, dar a fost prea târziu, iar Inter a fost eliminată din Champions League.

După acest rezultat, Inter a fost criticată de multe voci importante din fotbalul european, iar Cristi Chivu a fost principalul vizat. Cu toate acestea, Inter are încredere totală în antrenorul român, căruia i-ar pregăti un nou contract.

Mai mult, italienii au anunțat că șefii lui Inter vor să îi aducă și întăriri tehnicianului.

Conform BILD, Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, este decis să îl transfere în vară pe Leon Goretzka. Contractul mijlocașului va expira la finalul acestui sezon, iar Bayern Munchen nu vrea să îi ofere un nou acord, astfel că Goretzka ar putea ajunge la Inter liber de contract.

În același timp, Marotta vrea să scape de Davide Frattesi în vară. Mijlocașul de 26 de ani cotat la 28 de milioane de euro nu a reușit să îl convingă pe Cristi Chivu prin evoluțiile sale și pare că viitorul său este departe de formația de pe San Siro.