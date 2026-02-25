Patronul FCSB a recunoscut că era o prezență constantă în cazinouri în urmă cu mulți ani, însă alegea cu prudență jocurile la care participa. Becali a povestit că într-o seară petrecută la celebrul Lido, alegând să evite masa de poker, acolo unde ar fi dat de adversari cu experimentați, s-a reorientat rapid către table, profitând de lipsa de experiență a unui alt afacerist cunoscut.

„Ne ducem la Lido, ei se pun la poker. Eu nu puteam că era și nea Viorel, era și Pițurcă în joc și nu puteam să mă bag și eu. Eu am venit acolo. Și acolo, la Lido, era unul Nae, Dumnezeu să-l ierte. Și se apucă Nae cu mine la table. Și începem de la 300, 600, 1.000 cu 2.000. El, săracul, nu prea știa table. Și uite așa a pierdut băiatul 20 de milioane. Nae Nicolae, despre el este vorba”, a povestit latifundiarul din Pipera, potrivit RTV.

Faptele s-au prescris

Conștient de sumele colosale puse în joc și de eventualele întrebări referitoare la legalitatea acestor partide neoficiale, omul de afaceri a ținut să clarifice rapid situația, amintind că evenimentele s-au petrecut în urmă cu două decenii.

„Eu cu el am jucat table. Asta e o chestiune de acum 15-20 de ani, adică s-au prescris”, a subliniat Becali.