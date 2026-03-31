EXCLUSIV Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”

Marius Niculae a spus cum vede viitorul naționalei și cum crede că se va desfășura meciul Kosovo - Turcia.

România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată din semifinala barajului de Turcia.

La Istanbul, turcii s-au impus cu 1-0 în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, grație unicului gol al partidei, marcat de Kadioglu în minutul 53.

Partida Kosovo - Turcia, din finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marius Niculae a vorbit despre următorii pași pe care trebuie să îi facă echipa națională a României după ratarea calificării.

Oficialul FRF a dezvăluit și care este atmosfera de la Pristina înainte de Kosovo - Turcia și a dezvăluit că nu o vede favorită pe adversara „tricolorilor” din semifinala barajului.

„Normal că o luăm de la capăt dacă am ratat un Campionat Mondial, noi am ratat două baraje, ce să mai zic. E neplăcut, e dureros, dar trebuie să o iei de la capăt.

Clar că e greu să treci prin astfel de momente, mai ales când faci parte din echipă, când joci, și nu te califici.

Chiar mă uitam la kosovari, au fost prezenți jucătorii primei echipe la meciul nostru (n.r. al echipei U21) și erau extrem de fericiți. Încă nu s-au calificat nici ei, joacă împotriva adversarului nostru, noi speram să fim noi.

Turcia - Kosovo va fi un meci echilibrat, iar fiind acolo, la Pristina, pot să spun că atmosfera era incredibilă, de abia așteptau meciul cu Turcia. E un vis pentru ei, nu au nimic de pierdut și cu siguranță va fi un meci de care pe care”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate pentru PRO TV.

Turcia vine după semifinala câștigată în fața României la limită, scor 1-0, grație golului marcat de Ferdi Kadioglu. Echipa antrenată de Vincenzo Montella are șanse foarte mari să participe din nou la un Campionat Mondial după o absență de 24 de ani.

De cealaltă parte, Kosovo este una dintre surprizele acestui baraj. Fost adversară a „tricolorilor” din Nations League a trecut de Slovacia după un meci nebun, încheiat 4-3.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în 2017, în calificările pentru Campionatul Mondial din 2018, iar în acel meci Turcia s-a impus cu 4-1.

