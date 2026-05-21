Culisele numirii lui Marius Baciu la FCSB. MM Stoica a spus tot: „Gigi a fost foarte impresionat!”

Mihai Stoica a explicat pașii prin care s-a realizat mutarea, după încheierea mandatului interimar al lui Lucian Filip. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație, transferul tehnicianului a depins de aprobarea lui Ionel Ciuclea, patronul clubului Daco-Getica.

Din cauza relației strânse dintre tehnician și Ciuclea, a fost nevoie de o discuție directă între cei doi patroni, a dezvăluit MM.

„După trei minute, mi-a zis că a vorbit, dar Marius este într-o relație foarte apropiată cu Ionel Ciuclea și cineva trebuia să vorbească cu el. A vorbit Gigi. Gigi a fost foarte impresionat de discuția pe care a avut-o cu domnul Ciuclea”, a povestit oficialul roș-albaștrilor, potrivit Fanatik.