Republica Democrată Congo a fost nevoită să opereze o modificare în lotul pentru Cupa Mondială 2026, la două zile după ce îl anunţase, deoarece Rocky Bushiri a devenit indisponibil din cauza unei accidentări, el fiind înlocuit de un alt fotbalist care joacă în Scoţia, Aaron Tshibola, informează Reuters.

Rocky Bushiri out, Aaron Tshibola in

Selecţionerul Sebastien Desabre a anunţat luni lotul de 26 de jucători, însă a fost nevoit să renunţe la fundaşul central Bushiri de la Hibernian Edinburgh. Mijlocaşul defensiv Tshibola, de la Kilmarnock, a fost convocat în locul său.

Federaţia congoleză de fotbal a indicat că Bushiri s-a accidentat în ultimul meci al echipei sale de club.

Tshibola, născut la Londra, care a jucat anterior la Nottingham Forest şi Aston Villa, a evoluat pentru naţionalele de juniori ale Angliei. El a debutat pentru RD Congo în 2018, dar nu a mai fost selecţionat în următorii cinci ani.

Tshibola are 16 selecţii şi a ajutat RD Congo să termine pe locul patru la Cupa Africii pe Naţiuni din 2023, dar nu a participat la ultimul turneu continental din Maroc.

Singura dată când a jucat la Mondial, în 1974, țara se numea Zair

În Grupa K a turneului final, RD Congo va întâlni Portugalia, Columbia şi Uzbekistan.

Ţara era cunoscută sub numele de Zair când a jucat prima şi ultima oară la Cupa Mondială, la ediţia din Germania de Vest din 1974, pierzând toate cele trei meciuri, inclusiv o înfrângere cu 0-9 în faţa Iugoslaviei.

Lotul actualizat al RD Congo pentru CM 2026

După accidentarea lui Bushiri, lotul RD Congo pentru CM 2026 este următorul:

Portari:

Matthieu Epolo (Standard Liege/Belgia), Timothy Fayulu (Noah/Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre/Franţa);

Fundaşi:

Dylan Batubinsika (Larissa/Grecia), Gedoon Kalulu (Aris Limassol/Cipru), Steve Kapuadi (Widzew Lodz/Polonia), Joris Kayembe (Racing Genk/Belgia), Arthur Masuaku (Racing Lens/Franţa), Chancel Mbemba (Lille/Franţa), Axel Tuanzebe (Burnley/Anglia), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United/Anglia);

Mijlocaşi:

Theo Bongonda (Spartak Moscova/Rusia), Brian Cipenga (Castellon/Spania), Meshack Elia (Alanyaspor/Turcia), Gael Kakuta (Larissa/Grecia), Edo Kayembe (Watford/Anglia), Nathanael Mbuku (Montpellier/Franţa), Samuel Moutoussamy (Atromitos/Grecia), Ngal'ayel Mukau (Lille/Franţa), Charles Pickel (Espanyol/Spania), Noah Sadiki (Sunderland/Anglia), Aaron Tshibola (Kilmarnock/Scoţia);

Atacanţi:

Cedric Bakambu (Betis Sevilla/Spania), Simon Banza (Al Jazira/Emiratele Arabe Unite), Fiston Mayele (Pyramids/Egipt), Yoane Wissa (Newcastle United/Anglia). Agerpres