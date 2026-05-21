Gabriel Boldici (69 de ani), unul dintre goalkeeperii Craiovei Maxima, este singurul jucător care a luat două eventuri cu Universitatea, în 1981 și în 1991. Fost antrenor secund și cu portarii atât în Bănie, cât și la naționala României, Boldici a trăit cu emoție un nou event la Craiova. Cum a fost în 1981?

A fost o atmosferă senzațională și atunci, ca și acum. Aveam o echipă bună de tot, chiar vorbeam cu Silvică Lung acum la meciul cu „U” Cluj, ne aduceam aminte de atunci și făceam o comparație cu atmosfera de acum. Oltenii erau înfierbântați și acum 45 de ani...

Da, era și stadionul vechi, cu 40.000 de oameni. Stăteau peste tot. Bucurie mare, ce să mai... Rivali, prieteni și vecini la bloc! Cu Silviu Lung ați fost și rivali pe post, și prieteni.

Noi nu am avut niciodată niciun conflict, eram prieteni, ba chiar stăteam în același bloc, ușă de ușă, deci eram și vecini. Și-n 1991 ați prins încă un event.

În '91 am mai prins unul, cu Sorin antrenor (n.r. - Cîrțu). Aveam 34 de ani, am apărat atunci în optimile Cupei, cu Rapidul. S-a jucat la Câmpulung Muscel, pe teren neutru. Așa era regulamentul atunci... Am bătut cu 3-2 parcă, după prelungiri. Era după Revoluție, era și mai și. Îți dai seama, lumea era mai descătușată, mai liberă. Și Sorin Cîrțu are două eventuri, unul ca jucător, unul ca antrenor...

Trei! A luat unul acum și ca președinte. Deci a luat ca jucător, în 81, ca antrenor în 91 și ca președinte acum. Un succes frumos pentru el. M-a depășit.

Dumneavoastră ce mai faceți? Cum vă mai simțiți?

Bine, bine, bine. Știu că ați avut o problemă de sănătate.

Am avut mai demult, prin septembrie, o problemă, dar sunt bine acum. Mă simt bine. Deci ați fost la meci, ziceați că ați stat cu Silvică Lung.

Cum să nu, cum să nu. Am fost la fiecare meci la tribuna a doua. „Rezerve de valoarea titularilor” De ce credeți că a câștigat Craiova eventul anul ăsta? Ce a avut în plus față de celelalte echipe?

A avut un lot mai valoros, plus banca. Oricând puteau să facă o schimbare și să nu scadă în joc. Nu puteai să zici că dacă iese unul și intră altul, vezi Doamne că n-are valoare rezerva. Deci au fost apropiați ca valoare. Un lot echilibrat, un lot extraordinar. Au avut bancă, frate. Dubluri bune pe toate posturile. Un lot fantastic. A gândit bine patronul, a gândit-o extraordinar, i-a ieșit totul perfect. Are lotul cel mai valoros în momentul ăsta, acuma depinde ce jucători vor rămâne. Am înțeles că mai aduce, dar e important și cine va rămâne. Meritul lui Rădoi E și meritul lui Rădoi în succesul ăsta?

Sigur! Asta voiam să spun! Un merit are și Rădoi la formarea echipei. I-a lăsat foarte bine pregătiți. Echipa pregătită, același lot, că nu e vreun jucător în plus față de ce a lăsat Rădoi. Are și el meritul lui, foarte mare. Bine, nu putem să minimizăm nici meritul lui lui Filipe (n.r. - antrenorul Coelho), care a știut să gestioneze treaba după plecarea lui Rădoi. Dacă era altul, poate te duceai în cap. A știut ce are de făcut, i-a atras de partea lui, a știut cum trebuie să fse poarte cu jucătorii. A gestionat foarte bine situația. Era mai spectaculoasă parcă echipa cu Rădoi, dar Coelho a știut cum s-o țină ca s-o ducă la trofee.

Da. Știi cum e, mai sunt fluctuațiile alea de formă, n-ai constanță tot timpul, mai scârțâie jocul, dar, per ansamblu, a ieșit foarte bine.

Vă gândiți că se poate în gruopa de Champions League sau ceva mai jos, la Europa League?

Dacă mai aduce jucători buni, cine știe? Orice e posibil. Uite Bodo/Glimt... Cine auzise de ei? Da, dar ei au teren sintetic.

Hehe, punem și noi teren sintetic dacă e nevoie. Va fi concurență mare în poartă, Popescu și Isenko...

Isenko vine după o accidentare destul de nasoală. A făcut și el niște meciuri foarte bune, păcat că s-a accidentat. Dar Popescu l-a înlocuit cu succes. La anu' cine credeți că va fi în luptă pentru titlu? FCSB, Dinamo, Rapid?

Craiova știu sigur. Și cred că va câștiga campionatul mai detașat decât acum. Bineînțeles, dacă va rămâne lotul ăsta, plus ceva întăriri. Eu mereu am fost optimist, de ce n-aș fi acum? „Ratarea FCSB-ului, cea mai mare surpriză” Păi FCSB-ul nu-și revine?

Acolo e complicată treaba. Eu știu aici, patronul i-a rezolvat transferurile antrenorului și i-a dat mână liberă. N-a fost omul să zică „bagă-l pe ăla sau scoate-l pe ăla”. Care vi s-a părut cea mai mare surpriză campionatul ăsta? FCSB în play-out, Rapid cu ratarea cupelor europene, sau Farul la barajul de menținere/retrogradare?

Ratarea FCSB-ului e cea mai mare surpriză, iar a doua – barajul la retrogradare jucat de Farul. Și Rapidul pornise extraordinar, la un moment dat avea șanse la titlu, dar ăsta-i farmecul Rapidului. Poate bate o echipă mare și apoi o ia de la Clinceni. Ăsta e farmecul Rapidului, așa a fost toată viața. Ați jucat în Giulești. Cum era atmosfera atunci?

Era o atmosferă fantastică, dar am văzut anul ăsta și suporterii olteni cum au încurajat echipa, ceva de nedescris, și acasă, și în deplasare. Hagi va convoca la națională 7 jucători de la Craiova...

Merită, merită, normal. Avem șanse acum mai mari cu Hagi?

Nu pot eu să dau un verdicte. Să-i ajute Dumnezeu să ne calificăm, că e păcat.