Naționala României a ratat orice șansă de a obține accederea la Campionatul Mondial din 2026. Absența de 28 de ani de la turneul final se mărește, în acest sens, la 32 de ani.

Turcia a câștigat la ea acasă în fața României și o va înfrunta pe Kosovo în finala barajului pentru CM 2026 la Priștina marți seară, de la ora 21:45.

La Istanbul, unicul gol al a fost înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53, după un assist de excepție marca Arda Guler, puștiul lui Real Madrid cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a urmărit din tribună meciul cu Turcia. Iar la final a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Întrebat dacă federația va începe căutările pentru un nou selecționer, Răzvan Burleanu a evitat orice fel de răspsuns: ”(n.r. încep căutările pentru noul selecționer?) Nu discutăm despre acest subiect în seara aceasta”, a spus Burleanu.

Totuși, e de așteptat ca Mircea Lucescu să se retragă curând din poziția de selecționer. Iar ca înlocuitor, cel mai probabil va veni la cârma reprezentativei Gică Hagi, care și-a cedat recent acțiunile de la Farul Constanța să devină eligibil pentru o colaborare cu FRF.

Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România

Potrivit portalului SofaScore, Andrei Rațiu a fost cel mai slab tricolor de la Istanbul. El a fost notat cu 6. Media echipei a fost de 6.52, iar al doilea cel mai slab jucător conform sursei menționate a fost Valentin Mihăilă (6.1).

Ionuț Radu (6.8) - Rațiu (6), Drăgușin (6.7), Burcă (6.6), Bancu (7) - Răzvan Marin (6.2), Vlad Dragomir (6.4) - Dennis Man (6.4), Ianis Hagi (6.5), Valentin Mihăilă (6.1) - Daniel Bîrligea (6.7)

Dintre rezerve, doar Florin Tănase (6.4) și Nicolae Stanciu (6.9) au fost notați. David Miculescu și Ștefan Baiaram, intrați pe teren în minutele 87 și 88, au evoluat prea puțin să fie punctați de SofaScore.