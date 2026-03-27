Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Ferdi Kadioglu, care a marcat în minutul 53, după o pasă de excepție a lui Arda Guler. Starul lui Real Madrid a pasat lung până în careul tricolorilor, Ferdi Kadioglu o făcut o preluare superbă în fața lui Rațiu și l-a învins cu ușurință pe Ionuț Radu din apropierea porții.

Mihai Stoica: ”Rațiu vine și ne ia peste picior pe toți!”

Mihai Stoica l-a urmărit pe Andrei Rațiu și a avut critici la adresa internaționalului român de la Rayo Vallecano. Oficialul celor de la FCSB, care l-a mai criticat pe Rațiu și în trecut, îl consideră pe ”Sonic” unicul vinovat la golul turcior, pentru că l-a scăpat din marcaj pe Ferdi Kadioglu.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a acuzat pe Rațiu de indolență atunci când vine la echipa națională și crede că fundașul lateral este un fotbalist complet diferit la echipa de club.

”Raţiu a făcut mai multe greşeli. A făcut una decisivă, dar a făcut şi altele. Iar era decar cu numărul 2 sau ce număr are el pe tricou, iar îi dribla pe ăia prin tuşă, era cât pe-aci să luăm gol. Golul e 100% al lui Raţiu. Nu 99%, 100%.

Uite cât face mingea prin aer, iar el are un singur adversar care vine în zonă. Atât trebuia să facă, să-l închidă pe Ferdi Kadioglu. Avea timp să ajungă fără niciun fel de problemă, Man îl duce până ajunge în zona lui Rațiu.

Ce faci tu, Rațiu, fundaș, când vezi că mingea vine în fața ta și ai adversar în față? Ce faci? Pe cine marchezi? Nu avea cum să ajungă Man? Nu există, joci în zonă, nu joci om la om, nu are nicio legătură Man cu faza asta, este golul lui Rațiu. (..,)

O să spun indifferent că se enervează toată lumea că dau într-un monument, că așa a ajuns Rațiu. Rațiu nu are atitudine la echipa națională. Vine și ne ia peste picior pe toți, că asta face Rațiu când vine la echipa națională. Țineți minte meciul cu Bosnia, am luat gol din cauza lui. El era și acolo, puneți faza de o sută de ori și o să vedeți.

Acum, la fel. E alt fotbalist la echipa de club. La echipa națională, vine și joacă din talent, nu, calitățile lui sunt altele. Nu neapărat că a greșit, a avut o fază la 1-0, nu i-a dat Man mingea, s-a supărat domnul Rațiu și a rămas acolo, nu se poate așa ceva. Asta, cu Hagi, se cred că se poate întâmpla vreodată”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.