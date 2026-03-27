Cu visul sfărâmat, Lucescu a primit totuși o caracterizare minunată după Turcia - România 1-0

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, a afirmat, joi, la stadionul Beșiktaș Park din Istanbul, după victoria obținută în meciul cu România în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, scor 1-0, că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi, pentru că i-au respectat indicațiile tactice.

'Fiecare meci îl luăm separat, sunt foarte mulțumit de performanța jucătorilor mei. Ne-am descurcat destul de bine, chiar dacă echipa adversă s-a apărat foarte bine Am făcut un meci matur, am fost foarte compacți, nu am lăsat spații multe. Așteptăm următorul adversar, nu știm cine va fi, nu știm ce tactică vom folosi, pentru o schimbăm la fiecare meci, vom vedea ce se va întâmpla.

Mă așteptam ca adversarul să joace în acest mod. Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, să nu ne grăbim, să fim compacți. Știam că au un fundaș dreapta cu o viteză foarte mare. A doua repriză am schimbat tactica și am atacat și pe laterale și cu mingi în adâncime. Așa am reușit să înscriem. Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, pentru că dacă nu ai răbdare poți să greșești. A fost un rezultat pe care îl așteptam', a declarat Montella.

'Știm că Turcia nu au mai fost de mult la Campionatul Mondial. A mai rămas un meci cât o finală și sperăm să-i facem pe suporteri fericiți și să ajungem împreună la Cupa Mondială. Știu că suportării nu au răbdare și de aceea le-am spus jucătorilor că trebuie să aibă răbdare, să jucăm tactic. Sunt mulțumit de ceea ce au realizat astăzi jucătorii mei. Azi a fost un meci echilibrat, dar dacă ar fi să pierdem următorul meci nu cred că se poate trece peste o muncă de doi ani și jumătate', a mai spus acesta.

Tehnicianul italian și-a arătat încă o dată respectul pentru selecționerul român Mircea Lucescu: 'Am foarte multe amintiri cu Mircea Lucescu. La 35 de ani când am debutat ca antrenor am jucat împotriva lui Șahtior Donețk și îl știu foarte bine. Avem o stimă reciprocă unul față de celălalt. Domnul Lucescu este considerat de mine un mare antrenor și e pe locul trei în lume la trofeele câștigate. E un antrenor foarte mare, îl respect și îl stimez tot timpul'.

Naționala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, în urmă cu 28 de ani. Tricolorii sunt la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 și 2014. Meciul de la Istanbul a fost decis de golul marcat de Ferdi Kadioglu (53). Agerpres