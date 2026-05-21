Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham? Impresarul a oferit ultimele detalii

Viitorul fundașului român este incert după un an dificil. Agentul jucătorului a clarificat speculațiile apărute în urma vizitei sale la formația germană RB Leipzig.

Radu Drăgușin (24 de ani) s-ar putea despărți de Tottenham Hotspur în această vară, la doi ani și jumătate de la mutarea sa în capitala Angliei, perfectată în ianuarie 2024. Internaționalul român, cotat în prezent la 20 de milioane de euro, a traversat o stagiune 2025/2026 extrem de complicată, bifând doar 10 apariții în toate competițiile pentru londonezi. Un factor major care i-a frânat evoluția a fost o ruptură de ligamente încrucișate, accidentare care l-a ținut departe de gazon o bună bucată din campionat.

Recent, numele fundașului a fost asociat din nou cu RB Leipzig, grupare din Bundesliga interesată de serviciile sale. Zvonurile s-au intensificat după ce Florin Manea, reprezentantul fotbalistului, a fost văzut la un meci al echipei germane. Impresarul a ținut să lămurească situația, negând existența unei înțelegeri în acest punct.

„Cu Radu nu s-a mai întâmplat nimic. Așteptăm să se termine sezonul și apoi vedem. Este adevărat că am fost la meciul celor de la Leipzig, dar nu pentru Radu. Nu am niciun acord pentru vreun transfer. Am fost pe la Berlin cu treabă și am fost după aceea la ei la meci. Am relații bune cu cei de acolo, directorul lor mi-a făcut o ofertă pentru Radu Drăgușin acum 6 ani, când era la Wolfsburg. Vedem ce va fi, deocamdată nu mi-au zis nimic despre vreun transfer acum. O să aflu dacă va fi ceva”, a spus Manea, potrivit Digisport.

Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Așteptând decizia finală a londonezilor

Orice discuție legată de o eventuală plecare este pusă pe pauză până la încheierea oficială a campionatului englez. Tottenham mai are de disputat un singur joc în acest sezon de Premier League, programat duminică, 24 mai 2026, pe teren propriu, împotriva celor de la Everton.

Agentul așteaptă o poziție oficială din partea conducerii clubului britanic pentru a stabili următorii pași din cariera apărătorului central. „Vedem ce vrea Tottenham, ce preț o să-i fixeze lui Radu. Întâi vorbesc cu cei de acolo și dacă este nevoie să ne transferăm, atunci ne transferăm”, a transmis reprezentantul jucătorului.

