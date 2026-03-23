Cele două reprezentative își dau întâlnire în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul Turcia - Roâmnia, de pe ”Beșiktaș Park”, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Dorinel Munteanu surprinde: ”Fără să exagerez, ar fi trebuit luat la națională!”

Mircea Lucescu a convocat trei atacanți din play-out-ul Superligii României pentru barajul cu Turcia. Este vorba despre Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB) și Marius Coman (UTA).

Iar Dorinel Munteanu a propus un alt jucător din play-out care putea fi convocat: Aurelian Chițu, cotat la 250.000 de euro, de la FC Hermannstadt.

”Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente. Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat… cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale.

La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, un jucător care a marcat goluri. Ne trebuie și jucători care se apără, dar și care să marcheze”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.