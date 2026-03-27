Turcii au marcat unicul gol al partidei în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție a lui Arda Guler. Turcia va juca acum finala play-off-ului de calificare împotriva naționalei din Kosovo.

Tumer Metin, nemulțumit de barajele pentru Cupa Mondială

Fostul fotbalist turc, legendă a lui Beșiktaș, Tumer Metin, a vorbit despre duelul câștigat de Turcia în fața României. Fostul fotbalist s-a arătat indignat de sistemul meciurilor de baraj, care se dispută în manșă unică.

Metin este nemulțumit că într-o astfel de partidă se poate întâmpla orice, indiferent de valoarea celor două echipe, așa cum s-a întâmplat și în Turcia – România, unde tricolorii au lovit bara în două rânduri.

”Barajul într-o singură manșă este dezgustător. Este foarte enervant. Eu nu am fost deloc liniștit, chiar dacă depășim la mare distanță România din punct de vedere al calității.

Eu am pierdut două baraje, sunt marcat din punctul ăsta de vedere. Barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2004 și barajul cu Elveția pentru Cupa Mondială din 2006. Am două baraje pierdute.

În plus, meciul era pe Inonu; atunci conduceam cu 2-0. După 2-0 am primit două goluri, a fost de-a dreptul traumatizant. Așadar, trebuie să fim atenți. Au existat momente ale jocului, iar în această seară le-am gestionat corect”, a spus Tumer Metin, conform NTVSpor.

Mircea Lucescu, după Turcia - România 1-0: "Dacă Rațiu nu făcea acea greșeală..."

La conferința de presă, Mircea Lucescu a punctat eroarea de marcaj a lui Andrei Rațiu de la golul Turciei, lăsând de înțeles că aici s-a făcut diferența la Istanbul.

"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva. Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României", a spus Mircea Lucescu.