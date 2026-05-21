Antrenorul croat Stjepan Tomas şi-a prelungit contractul cu clubul de fotbal Oţelul Galaţi, el urmând să continue în funcţie până în vara anului viitor, informează gruparea moldoveană pe site-ul său oficial.

Stjepan Tomas "şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei"

"SC Oţelul Galaţi anunţă prelungirea contractului antrenorului principal Stjepan Tomas pentru încă un sezon competiţional, după ce tehnicianul croat şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei: clasarea în primele trei poziţii ale play-out-ului Superligii.

Parcursul echipei din ultimele luni şi îndeplinirea obiectivului sportiv au activat automat continuarea colaborării dintre cele două părţi", se arată pe site-ul citat.

Stjepan Tomas a declarat că va munci împreună cu jucătorii pentru a avea un sezon mult mai bun decât cel recent încheiat.

"Sunt bucuros că voi continua la Oţelul şi în sezonul următor.

În scurtul timp petrecut aici am simţit sprijinul clubului, al suporterilor şi al tuturor oamenilor din jurul echipei. Am reuşit să ne îndeplinim obiectivul, însă cred că putem construi şi mai mult împreună.

Vom munci pentru a avea un sezon cât mai bun şi pentru a face suporterii mândri de această echipă", a spus tehnicianul.

