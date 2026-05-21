OFICIAL Oțelul Galați a anunțat numele antrenorului care va pregăti echipa în viitorul sezon!

Gălățenii se vor reuni pe data de 15 iunie.

Otelul Galati, Stjepan Tomas, Superliga, sezonul 2026-2027
Antrenorul croat Stjepan Tomas şi-a prelungit contractul cu clubul de fotbal Oţelul Galaţi, el urmând să continue în funcţie până în vara anului viitor, informează gruparea moldoveană pe site-ul său oficial.

Stjepan Tomas ”şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei”

"SC Oţelul Galaţi anunţă prelungirea contractului antrenorului principal Stjepan Tomas pentru încă un sezon competiţional, după ce tehnicianul croat şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei: clasarea în primele trei poziţii ale play-out-ului Superligii.

Parcursul echipei din ultimele luni şi îndeplinirea obiectivului sportiv au activat automat continuarea colaborării dintre cele două părţi", se arată pe site-ul citat.

Stjepan Tomas a declarat că va munci împreună cu jucătorii pentru a avea un sezon mult mai bun decât cel recent încheiat.

"Sunt bucuros că voi continua la Oţelul şi în sezonul următor.

În scurtul timp petrecut aici am simţit sprijinul clubului, al suporterilor şi al tuturor oamenilor din jurul echipei. Am reuşit să ne îndeplinim obiectivul, însă cred că putem construi şi mai mult împreună.

Vom munci pentru a avea un sezon cât mai bun şi pentru a face suporterii mândri de această echipă", a spus tehnicianul.

Tehnicianul croat are un CV foarte bun

În vârstă de 50 de ani, Stjepan Tomas semnase cu Oţelul Galaţi în luna martie a acestui an un contract valabil până la finalul sezonului 2025-2026, cu opţiune de prelungire.

De la instalarea lui pe banca tehnică, formaţia gălăţeană a disputat opt partide oficiale în sezonul 2025-2026, înregistrând patru victorii, două rezultate de egalitate şi două înfrângeri, parcurs care a contribuit la îndeplinirea obiectivului stabilit pentru finalul campionatului.

Cu o experienţă acumulată atât în fotbalul european, cât şi în zona Orientului Mijlociu, Stjepan Tomas a pregătit de-a lungul carierei formaţii precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol şi NK Osijek, având prezenţe inclusiv în competiţiile europene. Ultima echipă antrenată înainte de venirea la Galaţi a fost Al-Okhdood Club, formaţie din prima ligă a Arabiei Saudite.

La mijlocul lui iunie, gălățenii încep pregătirea pentru sezonul 2026-2027

Oţelul a anunţat, joi, pe site-ul său oficial, că lotul echipei se va reuni în data de 15 iunie pentru reluarea pregătirilor în vederea ediţiei 2026-2027 a Superligii.

"Jucătorii şi membrii staffului tehnic ai SC Oţelul Galaţi au intrat oficial în vacanţă după încheierea stagiunii 2025/2026 a Superligii, beneficiind de o perioadă de repaus înaintea startului noului sezon competiţional. Reunirea lotului este programată la mijlocul lunii iunie, moment în care oţelarii vor da startul pregătirilor pentru ediţia 2026-2027 a campionatului", se menţionează pe site-ul citat de Agerpres.

Primul antrenament al formaţiei conduse de croatul Stjepan Tomas va avea loc în 15 iunie, pe stadionul Oţelul.

Conform anunţului Federaţiei Române de Fotbal, prima etapă a noului sezon al Superligii este programată în weekendul 18-19 iulie.

