Lovitură înainte de FCSB – Young Boys!

FCSB a trecut la limită de echipa olandeză Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă a fazei principale de Europa League. Acum, misiunea de joi se anunță și mai dificilă, chiar dacă este pe teren propriu. Campioana României dă piept cu elvețienii de la Young Boys Berna.

Clubul din ”Țara Cantoanelor” a obținut și ea un succes în weekendul trecut, înainte de deplasarea la București, pe Arena Națională. Trupa din Berna s-a impus în derby-ul cu FC Thun, scor 4-2, după o revenire spectaculoasă. De partea cealaltă, FCSB a trecut de Oțelul Galați.

Young Boys Berna, contract prelungit pentru Joel Monteiro înaintea meciului cu FCSB

Meciul FCSB - Young Boys Berna va avea loc joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format live-blog pe site-ul www.sport.ro. Înaintea duelului din București, elvețienii au anunțat că un fotbalist important a prelungit contractul!

Mijlocașul stânga Joel Monteiro, în vârstă de 26 de ani, a prelungit contractul până în vara anului 2027. El se află la Young Boys Berna de la începutul anului 2021, când a fost luat de la FC Lausanne-Sport II.

În acest sezon, el a jucat în 12 meciuri, dar nu a marcat. În schimb, a oferit două pase decisive, ambele în preliminariile Europa League. Joel Monteiro este cotat la 6 milioane de euro de Transfermarkt.

Născut la Sion, mijlocașul și-a trecut în cont două campionate (2023 și 2024) cu Young Boys Berna, dar și o Cupă a Elveției (2023).

