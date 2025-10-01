SPECIAL Emeric Dembroschi, eroul uitat al fotbalului românesc

Ionut Stoica
În fotbalul românesc există povești care strălucesc o vreme, apoi dispar, poate pe nedrept, din memoria colectivă. Emeric Dembroschi este una dintre ele. 

Născut pe 6 octombrie 1945, în satul Câmpulung la Tisa din Maramureș, atacantul care a înscris împotriva Braziliei lui Pele la Mondialul din 1970 trăiește astăzi retras la Timișoara.

La 79 de ani, simbolul unei generații care a pus România pe harta fotbalului mondial luptă cu boala Parkinson și își îngrijește soția bolnavă „la pat'”.

Emeric Dembroschi, eroul uitat al fotbalului românesc

Drumul său a început pe terenurile modeste ale Forestei Sighet și Victoriei Roman, dar transferul care avea să îi schimbe destinul vedea la Dinamo Bacău, în anul 1966.

Sub comanda lui Constantin Teașcă, Dembroschi a devenit motorul unei echipe care a scris istorie. În Divizia A a înscris 108 goluri și a dus Bacăul până în sferturile Cupei Orașelor Târguri, precursoarea Cupei UEFA. Cinci goluri a marcat în acel parcurs european, înainte ca Arsenal Londra să oprească visul moldovenilor conduși de „Piticu'”.

  • Emeric Dembroschi (foto stânga), după ce Poli Timişoara a câștigat Cupa României în 1980 

Anul 1970 l-a așezat pe Dembroschi în lumina reflectoarelor. România a nimerit la Mondial în „grupa morții”, cu Brazilia, Anglia și Cehoslovacia, dar a jucat fără frică. După victoria cu cehii și eșecul la limită cu Anglia, a urmat duelul cu Brazilia lui Pele. La 3-1 pentru sud-americani, Dembroschi a înscris golul care a redus diferența și a transformat partida într-una dintre cele mai spectaculoase din istoria naționalei: 3-2.

  • Emeric Dembroschi alături de Pele

Mexicanii au vrut să-i ridice o statuie alături de cei mai buni 16 jucători ai turneului. Proiectul nu s-a realizat, dar în satul natal i s-a făcut una din lemn. „Eroul de la Guadalajara” recunoaște că nici acolo „nu-i șade rău”.

„Foarte frumoasă. Era pusă în fața cinematografului, iar vizavi era biserică catolică. Povestea un prieten: “Treceam într-o zi prin fața statuii și se opresc trei babe. Au crezut că e vreun sfânt. S-au pus în genunchi și au început să se închine”. După aia, au mutat-o la stadion. Sper să facă alta că asta s-a cam degradat”, spunea acesta cu ceva timp în urmă pentru GSP.

Emeric Dembroschi, gloria Timișoarei

Din 1974, Dembroschi a jucat pentru Politehnica Timișoara, unde a câștigat Cupa României în 1980 și a eliminat Celtic Glasgow din Europa. A adunat 26 de selecții și 8 goluri pentru națională, însă a rămas adesea în umbra unor nume mai sonore precum Dobrin, Dinu sau chiar Lucescu.

După retragere, a fost antrenor, scouter și observator federal, iar o carte biografică a apărut în cinstea sa în 2004. Astăzi, la Timișoara, Emeric Dembroschi privește cu modestie cariera care l-a dus de pe ulițele unui sat din Maramureș până la Mondialul din Mexic.

  • Emeric Dembroschi, în perioada sa de antrenor la Poli Timișoara

În fotbalul românesc există povești care strălucesc o vreme, apoi dispar din memoria colectivă. Emeric Dembroschi este una dintre ele. Eroul la Guadalajara, dar uitat în fotbalului românesc.

