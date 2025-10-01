Născut pe 6 octombrie 1945, în satul Câmpulung la Tisa din Maramureș, atacantul care a înscris împotriva Braziliei lui Pele la Mondialul din 1970 trăiește astăzi retras la Timișoara.

La 79 de ani, simbolul unei generații care a pus România pe harta fotbalului mondial luptă cu boala Parkinson și își îngrijește soția bolnavă „la pat'”.



Emeric Dembroschi, eroul uitat al fotbalului românesc



Drumul său a început pe terenurile modeste ale Forestei Sighet și Victoriei Roman, dar transferul care avea să îi schimbe destinul vedea la Dinamo Bacău, în anul 1966.



Sub comanda lui Constantin Teașcă, Dembroschi a devenit motorul unei echipe care a scris istorie. În Divizia A a înscris 108 goluri și a dus Bacăul până în sferturile Cupei Orașelor Târguri, precursoarea Cupei UEFA. Cinci goluri a marcat în acel parcurs european, înainte ca Arsenal Londra să oprească visul moldovenilor conduși de „Piticu'”.

