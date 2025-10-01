Spaniolul Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că nu va participa la Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor „probleme fizice”.



„Am probleme fizice şi, după ce am discutat cu echipa mea, considerăm că cea mai bună decizie este să mă odihnesc pentru a mă vindeca”, a explicat pe contul său de Instagram numărul 1 mondial.



Alcaraz a acuzat probleme la glezna stângă încă din primul tur al turneului japonez.



În 2024, s-a oprit în sferturile de finală ale Masters 1000 de la Shanghai, învins de cehul Tomas Machac în două seturi.

