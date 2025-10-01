VIDEO EXCLUSIV Accidentarea care i-a dat mari emoții Alinei Dumitru înaintea Jocurilor Olimpice: „Nu credeam că o să reușesc”

Alexandru Hațieganu
Alina Dumitru a fost invitată în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Alina Dumitru a fost una dintre cele mai importante sportive românce din judo și a povestit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în carieră.

Alina Dumitru, despre momentul dificil de dinaintea Jocurilor Olimpice: „Nu credeam că o să reușesc”

Sportiva a explicat de ce pentru ea medalia de argint de la Jocurile Olimpice de la Londra are o semnificație aparte.

Alina Dumitru a povestit, în exclusivitate în emisiunea Poveștile Sport.ro, detalii legate de accidentarea pe care a suferit-o la umăr și claviculă cu un an înainte de Jocurile Olimpice din 2012.

(n.r. Mi se pare că și acel argint este ca un aur) Bine-înțeles, pentru mine a contat orice medalie pe care o câștigam, pentru că a fost un an dificil. 

Am avut o accidentare destul de urâtă la umăr și la claviculă, unde nu credeam că o să reușesc să îmi revin pentru că medicul mi-a zis că ar trebui să intervină chirurgical, asta a fost în 2011, adică cu un an de Jocurile Olimpice. 

A fost destul de grea accidentarea și când ai o problemă de genul ăsta nici pregătirea nu mai este atât de bună, dar bine-înțeles că pregătirea trebuie să devină cu mult mai bună decât a fost atunci, știind că tu ești campioana olimpică, toată lumea se va pregăti pentru tine și tu trebuie să te pregătești la rândul tău pentru toate”, a spus Alina Dumitru, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Campioană olimpică la judo, Alina Dumitru antrenează la CSA Steaua

Vicecampioană olimpică la judo, la Londra 2012, medaliată cu aur la Beijing 2008, Alina Dumitru declara în momentul retragerii că și-a dorit un "rezultat memorabil" la Londra și a considerat că la acel moment, după ce a obținut o nouă medalie olimpică, a fost momentul cel mai potrivit să se retragă.

Campioană olimpică la judo în 2008, Alina Dumitru a obținut apoi și medalia de argint a categoriei 48 de kilograme.

Înaintea Olimpiadei de la Londra, Alina Dumitru a anunțat fără echivoc că este ultima sa competiție. Anii întregi de antrenamente, concursuri, mai mult sau mai puțin importante, dar duse în spate cu aceeași ardoare de a fi cea mai bună, dorința de a-și întemeia o familie și, nu în ultimul rând, șirul nesfârșit de accidentări, de dureri, de strâns din dinți, și-au pus amprenta.

Cu doar câteva săptămâni înaintea împlinirii vârstei de 30 de ani, Alina Dumitru spunea adio sportului pe care îl iubește atât de mult și care a consacrat-o la nivel mondial. Iar, în dreptul ei, scria de fiecare dată, România.

