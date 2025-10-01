Alina Dumitru a fost una dintre cele mai importante sportive românce din judo și a povestit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în carieră.



Alina Dumitru, despre momentul dificil de dinaintea Jocurilor Olimpice: „Nu credeam că o să reușesc”



Sportiva a explicat de ce pentru ea medalia de argint de la Jocurile Olimpice de la Londra are o semnificație aparte.

Alina Dumitru a povestit, în exclusivitate în emisiunea Poveștile Sport.ro, detalii legate de accidentarea pe care a suferit-o la umăr și claviculă cu un an înainte de Jocurile Olimpice din 2012.

„(n.r. Mi se pare că și acel argint este ca un aur) Bine-înțeles, pentru mine a contat orice medalie pe care o câștigam, pentru că a fost un an dificil.

Am avut o accidentare destul de urâtă la umăr și la claviculă, unde nu credeam că o să reușesc să îmi revin pentru că medicul mi-a zis că ar trebui să intervină chirurgical, asta a fost în 2011, adică cu un an de Jocurile Olimpice.

A fost destul de grea accidentarea și când ai o problemă de genul ăsta nici pregătirea nu mai este atât de bună, dar bine-înțeles că pregătirea trebuie să devină cu mult mai bună decât a fost atunci, știind că tu ești campioana olimpică, toată lumea se va pregăti pentru tine și tu trebuie să te pregătești la rândul tău pentru toate”, a spus Alina Dumitru, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

