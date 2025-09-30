Lautaro Martinez (dublă) și Dumfries au adus victoria echipei lui Cristi Chivu, care a controlat autoritar partida și a dominat categoric, mai ales în prima repriză.



Cristi Chivu a primit nota 7 după Inter Milano - Slavia Praga



După meci, jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb au reamintit de ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare jocului. Antrenorul și-a dorit ca echipa sa să-și domine autoritar adversarul.



Pentru jocul prestat de Inter Milano, Chivu a fost notat în această seară cu 7 din partea jurnaliștilor italieni.



”În conferința de presă, el a spus că vrea ca Inter să fie dominant și exact asta s-a întâmplat. Ideile lui încep să apară din ce în ce mai mult, cu o echipă care, pe lângă faptul că este mai motivată, face un pressing extrem de sus și nu se sfiește niciodată să atace.



El și-a pus amprenta, iar acum sunt la a patra victorie consecutivă. Putea fi mai rău...”, au notat italienii.

