Lautaro Martinez (dublă) și Dumfries au adus victoria echipei lui Cristi Chivu, care a controlat autoritar partida și a dominat categoric, mai ales în prima repriză.
Cristi Chivu a primit nota 7 după Inter Milano - Slavia Praga
După meci, jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb au reamintit de ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare jocului. Antrenorul și-a dorit ca echipa sa să-și domine autoritar adversarul.
Pentru jocul prestat de Inter Milano, Chivu a fost notat în această seară cu 7 din partea jurnaliștilor italieni.
”În conferința de presă, el a spus că vrea ca Inter să fie dominant și exact asta s-a întâmplat. Ideile lui încep să apară din ce în ce mai mult, cu o echipă care, pe lângă faptul că este mai motivată, face un pressing extrem de sus și nu se sfiește niciodată să atace.
El și-a pus amprenta, iar acum sunt la a patra victorie consecutivă. Putea fi mai rău...”, au notat italienii.
- A fost a doua victorie pentru Inter Milano în UEFA Champions League, după cea din prima etapă cu Ajax (2-0)
- Lautaro Martinez (cu o dublă) și Dumfries au adus victoria pentru echipa lui Cristi Chivu
- În următoarea rundă din Champions League, Inter Milano se va deplasa pe terenul celor de la Royal Union SG.