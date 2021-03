"Din echipa asta nu putem duce niciun jucator la echipa mare!" Concluziile DURE ale lui Basarab Panduru dupa eliminarea Romaniei de la EURO

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Romania U21 a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Ungaria si Slovenia dupa egalul cu Germania, scor 0-0.

Dupa meci, fostul international Basarab Panduru a identificat principalele probleme pe care le are echipa lui Adrian Mutu in acest moment. Fostul international considera ca niciunul dintre fotbalistii convocati de selectioner pentru acest turneu final nu are calitatea de a juca la prima reprezentativa in acest moment.

"Din echipa asta care a intrat in teren cu Germania, noi nu putem sa ducem niciun jucator la echipa mare. Niciunul. Nu este plus cand tragi linie si te uiti ca, dupa trei meciuri si cinci puncte, nu duci niciun jucator la echipa mare. Asta este adevarul. Pe cine duci la echipa mare dupa turneul asta final? Pe Morutan poti sa il duci? Pe Olaru poti sa il duci? Pe cine duci?

Si mai avem o problema. Nu vad niciun fundas care poate sa vina sa puna probleme unuia de la echipa mare. Care si ei sunt cum sunt", a spus Banduru la Telekom Sport.