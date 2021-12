Detaliul care indică faptul că Petrescu e tot mai aproape de națională

A spus mereu că și-ar dori să devină selecționer și a lăsat să se înțeleagă că banca tehnică a națională face parte din planul său. Nu a fost mereu timing-ul potrivit, însă acum, se pare, că e decis să-i conducă pe tricolori.

După ce Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu tehnicianul din Gruia - moment relatat de sport.ro în urmă cu două zile - se pare că fostul număr 2 al Generației de Aur va da un răspuns afirmativ.

Dan Petrescu, la naționala României

Chiar dacă ieri, în timpul unei conferințe de presă i-a oprit pe un ton apăsat pe jurnaliștii care pedalau pe subiectul națională, Petrescu pare decis să facă pasul cel mare al carierei. Iar planul lui se vede, scrie GSP, și din atitudinea pe care o afișează în vestiar.

„În ultimele zile, a fost mult mai calm, mai destins. E mai liniștit, nu a mai certat pe nimeni, nu a mai avut critici nici la ultimele vizionări. Așa era și înainte să plece în China, în vara lui 2018”, au declarat pentru GSP.ro surse din cadrul clubului ardelean.

Dan Petrescu are o clauză de reziliere unilaterală de 600.000 de euro la CFR Cluj, adică salariul său pe un an la campioana României.

Dan Petrescu, despre întâlnirea cu Burleanu

"După cum știți, ieri (n.r.: - joi) am avut o întâlnire cu cei de la Federația, dar pe care n-aș fi vrut s-o am. Am zis că aș vrea să se termine campionatul și să vorbim la final, dar au insistat. Plus că patronul a fost informat. Fără știința lui nu puteam să mă întâlnesc. Am vorbit cu ei, iar pentru mine subiectul e încheiat în momentul ăsta pentru că mai sunt cinci meciuri și nu e normal să vorbim despre mine.

Pe urmă, dacă pierde CFR, se va zice că n-am fost concentrat, că am distrus echipa sau jucătorii. Eu sunt concentrat 100% la CFR 5 meciuri, am contract 3 ani. Acum nu mai depinde de mine, ci de club, de patron. Nu mă mai întrebați altceva, mă întrebați degeaba. Mâine am meci, orice altă întrebare nu mă mai interesează decât despre meciul de mâine", a anunțat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu, salariu de 600.000 de euro

De asemenea, staff-ul acestuia ar mai reprezenta o cheltuială de minimum 300.000 de euro pe an pentru FRF.