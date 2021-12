Principalul impediment ca Dan Petrescu să devină selecționer. Are salariu și bonusuri imense la CFR Cluj

Dan Petrescu a devenit prima variantă să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi pe banca echipei naționale, iar Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la Casa Fotbalului, au mers la Cluj pentru a discuta cu acesta cu oferta pe masă. Dar, deși "Bursucul" este dispus să discute și chiar să semneze un angajament pe patru ani, între cerere și ofertă există diferențe ireconciliabile.

Dan Petrescu are salariu și prime colosale la Cluj

La CFR Cluj, Petrescu primește un salariu anual de 600.000 de euro, cel mai mare dintre antrenorii din Liga 1, are prime pentru câștigarea titlului în Liga 1 și pentru calificarea în competițiilor europene, 1 milion de euro pentru grupele Champions League și 500.000 de euro pentru cele ale Europa League, dar și o clauză de reziliere unilaterală a contractului de 600.000 de euro, adică remunerația pe un an de zile. De asemenea, staff-ul acestuia ar mai reprezenta o cheltuială de minimum 300.000 de euro pe an pentru FRF.

Încasarea primei de calificare la Euro 2024 e nesigură

În contrapartidă, Mirel Rădoi avea un salariu de 250.000 de euro pe an, sumă în care s-ar încadra și Edward Iordănescu, Adrian Mutu, Costel Gâlcă și Adrian Ursea, antrenorii care se mai află pe lista Federației. Pentru a ajunge la sumele încasate acum în Gruia, Petrescu ar trebui să câștige măcar grupa din Liga Națiunilor 2022-2023, pentru a se afla printre cele trei echipe care promovează la turneul final pe aceste traseu. Dar misiunea este una foarte dificilă, dacă tragerea la sorți ne duce într-o grupă cu Suedia, Rusia și Slovenia.

În afară de echipa gazdă, Germania, la Euro 2024, se vor mai califica câștigătoarele și locurile secunde din cele 10 grupe preliminare, dar "tricolorii" ar urma, cel mai probabil, să fie în urna a treia valorică la tragerea la sorți. Chiar și cu o primă de calificare de 1 milion de euro la turneul final din 2024, antrenorul ar urma să renunța inițial la sume sigure de bani pentru un câștig viitor incert.