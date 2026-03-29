În urma primelor investigații, se pare că Mircea Lucescu a suferit o aritmie cardiacă. Selecționerul a fost internat și va petrece noaptea în spital, iar vestea a ajuns deja și-n cele mai importante publicații de sport din lume.

Federația Română de Fotbal a încercat să anuleze meciul amical cu Slovacia, de marți, dar fără succes. Naționala va pleca la Bratislava în cursul zilei de duminică, dar fără selecționer.

Florin Prunea: ”Nea Mircea știe mai bine ce are de făcut”

Florin Prunea, fostul mare internațional, a reacționat imediat după ce selecționerul a ajuns la spital. Fostul portar și președinte de la Dinamo știa de problemele de sănătate pe care le are cel mai galonat antrenor român.

„Nea Mircea are niște probleme medicale, dar nu credeam că ele sunt atât de grave, mai ales că i s-a permis de către doctor să meargă la meciul cu Turcia.

Meseria de antrenor este o meserie foarte grea. Ele se adună în timp, iar nea Mircea, care a fost la cel mai înalt nivel, își pune amprenta. Repet, el știe mai bine ce are de făcut”, a spus Florin Prunea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.