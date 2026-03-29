Cu doar câteva zile înainte de meciul cu Slovacia, în timpul unei ședințe tehnice, legendarului antrenor Mircea Lucescu i s-a făcut rău.

Mircea Lucescu, resuscitat în fața jucătorilor

Selecționerul s-a așezat pe scaun și părea că nu mai respiră. Și-a pierdut cunoștința, însă medicul echipei naționale, Claudiu Stamatescu, cel care activează și la Universitatea Craiova, a intervenit prompt și i-a salvat viața selecționerului.

Conform Fanatik, în fața jucătorilor înmărmuriți, Stamatescu i-a făcut masaj cardiac și respirație gură la gură lui Mircea Lucescu până la sosirea ambulanței și a echipajului SMURD, care l-au transportat pe selecționer de urgență la Spitalul Universitar.

Se pare că intervenția doctorului Stamatescu și a maseurului Ovidiu Blendea i-a salvat viața selecționerului, care și-a revenit în ambulanță și care a și glumit cu paramedicii: ”Ce rapizi sunteți! Ați fi buni în atac”, ar fi spus Lucescu.

În urma investigațiilor, s-a constatat că starea de rău a lui Mircea Lucescu a avut de a face cu o aritmie, iar medicii au decis ca selecționerul să rămână internat pentru a fi supravegheat.

Astfel, naționala merge la Bratislava pentru amicalul cu Slovacia fără legendarul antrenor, iar banca echipei va fi preluată pentru acest meci de secundul Ionel Gane.

Răzvan Burleanu: ”Am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului!”

"Starea medicală a domnului Lucescu este stabilă. E pe mâine sigure, internat la Spitalul Universitar. Așteptăm în orele care urmează informații noi. Cel mai important e că starea e stabilă.

E prima dată când trecem printr-o asemenea experiență. A fost o situație de criză. Jucătorii au fost alături de el în ședința tehnică. Sperăm că își vor reveni și jucătorii, mai ales că domnul Lucescu, imediat cum a ajuns în spital, își dorea să se întoarcă în baza de pregătire a naționalei. E un om foarte determinat și sperăm că asta îi va motiva și pe jucători.

Cum a apărut această situație de criză, am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului. Am discutat cu colegii noștri din Slovacia, cu UEFA. Totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Mai multe informații veți primi în orele care urmează. Nu, meciul se va juca la ora stabilită, dar acela a fost un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii au simțit această presiune, această tensiune pentru că au fost alături de domnul Lucescu când s-a întâmplat acest eveniment.

În niciun caz nu va merge Mircea Lucescu în Slovacia. Chiar dacă starea medicală e stabilă, nu îl putem expune niciunui risc. Medicii nu îi vor permitie să iasă din spital și să facă o asemenea deplasare", a spus Răzvan Burleanu.