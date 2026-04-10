Tulceanul de 16 ani Ayan Anghel , cu o execuție superbă din marginea careului (21), și Robert Enache (82) au înscris golurile echipei antrenate acum de Ionel Dănciulescu și Boris Keca după plecarea lui Florin Bratu la Metaloglobus.

CS Dinamo, care luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2, a reușit un rezultat mare astăzi la Bistrița, 2-0 cu Gloria în etapa a treia din play-out-ul Ligii 2.

Debutant în Liga 2 la 15 ani, Ayan Anghel face parte din naționala Under 17 calificată la Campionatul Mondial

Anghel, fundaș central sau fundaș stânga, face parte din naționala Under 17 a României care a obținut zilele trecute calificarea la turneul final al Campionatului Mondial U-17.

Pentru tulceanul de 16 ani a fost primul gol marcat în campionatul de seniori! El a mai înscris însă în Cupa României anul trecut, în succesul 3-2 după prelungiri cu Poli Timișoara care a calificat echipa în grupele competiției.

Ayan Anghel a debutat în Liga 2 în august 2025, la vârsta de 15 ani, într-un AFC Câmpulung Muscel - CS Dinamo 2-3, din etapa a doua a diviziei secunde.

Dar debutul oficial la echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare îl bifase în ultima rundă din sezonul 2024-2025 din Liga 3, cel al promovării pentru CS Dinamo, într-un 1-0 cu CSM Alexandria din play-off.

Ayan Anghel este ”un tânăr fotbalist de la Dinamo cu buletin de Tulcea, asemenea altor copii care au început fotbalul aici, la FC Delta Tulcea sau Victoria Delta, și care, fără perspective locale, au ajuns la alte cluburi din țară”, sublinia publicația locală InfoTulcea.

Gloria Bistrița - CS Dinamo 0-2

”VICTORIE la Bistrița!

PLAY-OUT (etapa 3). Gloria Bistrița vs CS Dinamo 0-2 (0-1)

⚽ 0-1: Ayan Anghel (21)

⚽ 0-2: Robert Enache (82)

Gloria Bistrița: Avram – Pîrvulescu (69 King Otega), Burdeț ©, Vișinar, Șofroni (69 Manolache) – Lehaire, Cavar, Mogoș – Chukwu (46 Tavares dos Santos), Câmpan, Mensah

Rezerve: Frunză – Iurasciuc, Salka, Țăran, Chindriș, Ayeni

Antrenor: Nicolae Grigore

CS Dinamo: Moldovan – Uleia, Pașcalău, Gherman, Anghel – Stanley (63 Enache), Matei, Mălăele ©, Soare (83 Zaharia) – C. Cocoș (63 Sârbu), Mbanga (90+3 Neculai)

Rezerve: Dincă – Alexandru, Demici, Ioniță

Antrenori: Ionel Dănciulescu / Boris Keca

Arbitru: Mihai Motan (Târgoviște)

Asistent 1: Daniel Nagy (Mediaș)

Asistent 2: Ionuț Țurcanu (Botoșani)

Rezervă: Valentin Florescu (Sf. Gheorghe)

Delegat FRF: Mircea Bucur (Târgu Mureş)

Observator CCA: Ştefan Szilaghi (Satu Mare)

Cartonașe galbene: Mogoș / Stanley, Uleia”, a postat conștiincios, ca după fiecare etapă, impecabila pagină de Facebook CS Dinamo Fotbal.