În runda a doua din preliminariile pentru EURO 2026, România U17 a încheiat pe locul 2 grupa din care a făcut parte. A ratat calificarea la European, însă va merge la Cupa Mondială găzduită de Qatar în noiembrie din postura de una dintre cele mai bune 4 ocupante ale pozițiilor secunde.

Mircea Diaconescu, după calificarea României U17 la Cupa Mondială: "Cred cu tărie că avem viitor"

Naționala condusă de Mircea Diaconescu a câștigat meciurile cu Islanda (5-2) și campioana europeană și mondială Portugalia (1-0), dar a cedat în jocul decisiv cu Italia (0-1) pentru câștigarea grupei.

România U17 s-a întors miercuri în țară din Italia, iar Mircea Diaconescu a oferit câteva concluzii.

"Pentru mine înseamnă foarte mult această calificare. Vom avea doar adversari puternici, iar jucătorii au atras atenția celor din alte Federații. Vor avea meciuri puternice, adversari puternici, deci progres.

E o mândrie că mergem în premieră la Mondial și că am reușit să-i fac să înțeleagă scopul. E și un pic de supărare că n-am reușit să mergem și la Europene, dar, până la urmă, e bine.

Cu siguranță că România are viitor. E meritul lor și al antrenorilor care i-au descoperit. Cred cu tărie că avem viitor.

Vrem să stăm cât mai mult în Qatar. Vor avea cel puțin 3 jocuri. Noi sperăm la mai multe și am încredere că e posibil", a spus Mircea Diaconescu.