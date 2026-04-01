VIDEO Jucătorul lui FCSB merge la Mondial și anunță: "Sper să ajung mai sus decât Mirel Rădoi!"

Jucătorul lui FCSB merge la Mondial și anunță: &quot;Sper să ajung mai sus decât Mirel Rădoi!&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România U17 a obținut în premieră calificarea la Cupa Mondială, după o campanie remarcabilă în preliminariile Campionatului European.

TAGS:
Andrei DăncușFCSBMircea DiaconescuMirel RadoiRomania U17
Din articol

În runda a doua din preliminariile pentru EURO 2026, România U17 a încheiat pe locul 2 grupa din care a făcut parte. A ratat calificarea la European, însă va merge la Cupa Mondială găzduită de Qatar în noiembrie din postura de una dintre cele mai bune 4 ocupante ale pozițiilor secunde.

Mircea Diaconescu, după calificarea României U17 la Cupa Mondială: "Cred cu tărie că avem viitor"

Naționala condusă de Mircea Diaconescu a câștigat meciurile cu Islanda (5-2) și campioana europeană și mondială Portugalia (1-0), dar a cedat în jocul decisiv cu Italia (0-1) pentru câștigarea grupei.

România U17 s-a întors miercuri în țară din Italia, iar Mircea Diaconescu a oferit câteva concluzii.

"Pentru mine înseamnă foarte mult această calificare. Vom avea doar adversari puternici, iar jucătorii au atras atenția celor din alte Federații. Vor avea meciuri puternice, adversari puternici, deci progres.

E o mândrie că mergem în premieră la Mondial și că am reușit să-i fac să înțeleagă scopul. E și un pic de supărare că n-am reușit să mergem și la Europene, dar, până la urmă, e bine.

Cu siguranță că România are viitor. E meritul lor și al antrenorilor care i-au descoperit. Cred cu tărie că avem viitor.

Vrem să stăm cât mai mult în Qatar. Vor avea cel puțin 3 jocuri. Noi sperăm la mai multe și am încredere că e posibil", a spus Mircea Diaconescu.

Publicitate

Andrei Dăncuș: "Sper să ajung și mai sus decât a fost Mirel Rădoi"

Unul dintre componenții de bază ai României U17 este Andrei Dăncuș (17 ani). Fundașul central legitimat la FCSB a fost tot un zâmbet la revenirea în țară și a vorbit și despre obiectivul său înalt, acela de a-l depăși pe actualul antrenor, Mirel Rădoi.

"A fost un sentiment de neuitat, o experiență foarte frumoasă. Sperăm să avem performanțe și mai bune. Da, am crezut că se poate. 

Deocamdată, nu m-au felicitat colegii de la FCSB. Mâine mă voi vedea cu ei. Nu, nici domnul Rădoi nu mi-au scris Sper că mă vor felicita băieții, de abia aștept să îi văd.

Sincer, după ultimul meci nu a fost mare sărbătoare pentru că am ratat calificare la European, dar a fost puțină bucurie pentru că ne-am calificat la Mondial. Sperăm ca până atunci să mai avem niște meciuri de verificare.

Este foarte frumos, e foarte de treabă. Se vede că are multă experiență și sper să primesc cât mai multe sfaturi de la el.

Nu cred că eram născut când juca Mirel Rădoi, dar am văzut puține faze cu el. Sper să ajung și mai sus decât a fost el", a spus Andrei Dăncuș, care a jucat până acum în 3 meciuri la prima echipă a lui FCSB.

Publicitate

Lotul României U17 pentru această acțiune

  • PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
  • FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
  • MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
  • ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!