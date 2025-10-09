Reprezentativa formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate în prima fază a calificărilor la EURO 2026.
La St-Paul lès Dax, în Franța, România a întâlnit Israel, scor 1-1, și pentru ”tricolori” urmează duelurile cu Franța (gazda miniturneului de calificare) și Azerbaidjan într-o grupă din care primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența, anul viitor, la turneul final, scrie FRF pe site-ul oficial.
La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.
Cuplul de fundași centrali ai naționalei sub 17 ani este alcătuit din Edu Corlat, de la Real Madrid, și Ayan Anghel, titular în acest sezon la CS Dinamo din Liga 2 (foto jos, în dreapta, alături de colegul Răzvan Pașcalău, convocat la naționala de tineret).
ROMÂNIA U17 – ISRAEL U17 1-1
Au marcat: Niculcea 63 / Dadia 82
ROMÂNIA: 1. Coșa – 2. Matei, 5. Corlat-cpt. 14. Anghel, 15. Stancu – 8. Niculcea (13. Miloiu, 88), 4. Dăncuș, 16. Rotaru (6. Pădure, 67) – 9. Bota (7. Silitra, 46), 19. Bodnar (20. Tripon, 74), 11. Marincean (10. Rusu, 46).
Selecționer: Mircea Diaconescu
Rezerve: 23. Andrei – 3. Bencze, 17. Loghin, 18. Neamțu
ISRAEL: 1. Bazdog – 12. Shmuel, 14. Bar (20. Dadia, 74), 4. Lavi-cpt., 5. Peleg, 2. Vacsman (13. Tairi, 67) – 9. Grimberg (17. Janah, 88), 6. Dejani, 8. Berku – 11. Didi (19. Tarshish, 74), 10. Lusky (15. Azrane, 67).
Selecționer: Ariel Banado
Rezerve: 18. Holckener – 3. Burko, 7. Zuares, 16. Bechor
Programul următoarelor meciuri
Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 (ora României):
Franța – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)
Marți, 14 octombrie, ora 16:00 (ora României):
Azerbaidjan – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)
Lotul României Under 17 convocat de selecționerul Mircea Diaconescu
PORTARI
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareș ANDREI (FCSB);
FUNDAȘI
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMȚU (FCSB), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeș), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);
MIJLOCAȘI
Matei PĂDURE (FCSB), Ștefan ROTARU (Steaua București), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);
ATACANȚI
Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).