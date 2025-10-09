Reprezentativa formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate în prima fază a calificărilor la EURO 2026.

La St-Paul lès Dax, în Franța, România a întâlnit Israel, scor 1-1, și pentru ”tricolori” urmează duelurile cu Franța (gazda miniturneului de calificare) și Azerbaidjan într-o grupă din care primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența, anul viitor, la turneul final, scrie FRF pe site-ul oficial.

La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

Cuplul de fundași centrali ai naționalei sub 17 ani este alcătuit din Edu Corlat, de la Real Madrid, și Ayan Anghel, titular în acest sezon la CS Dinamo din Liga 2 (foto jos, în dreapta, alături de colegul Răzvan Pașcalău, convocat la naționala de tineret).

