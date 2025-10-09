Cele două echipe își dau întâlnire în primul meci oficial din palmaresul FIFA de la București. România - Moldova este un joc pregătitor înainte de confruntarea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Înainte de meci, Guess Who, pe numele său real Laurențiu Mocanu, a concertat în fața Arenei Naționale, iar după ce a cântat, a oferit un scurt interviu reporterului Pro TV Cristian Pintea.



Rapperul a fost întrebat cu ce fotbalist de la națională ar face un duet și a răspuns categoric: l-a ales pe Ianis Hagi, care va fi căpitan joi și duminică împotriva Moldovei și Austriei.



INTERVIU cu Guess Who: ”E o onoare că am cântat înainte de România - Moldova”



Ce înseamnă să cânți înainte de un meci România - Moldova?

Pentru mine e foarte important, cumva. Am făcut fotbal când eram mic, îl urmăresc. E o onoare!



Și pe scenă a fost o reuniune România - Moldova, nu?

De curând am lansat o piesă cu Satoshi (n.r. Vlad Sabajuc) și am zis că nu are cum. România - Moldova treubie să ne reunim și pe scenă.



Dacă ai putea să iei cu tine un fotbalist de la națională și să faci un duet, pe cine ai lua?

Ianis, știu că ascultă rap!

Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii



România a fost zguduită de Ciclonul Barbara, cu vânt și o ploaie care a părut nesfârșită. Joi, la ora 18:00, scăpăm de codul galben, iar lucrurile se îndreaptă spre normalitate în Capitală.

La ora disputării partidei dintre România și Moldova, portalul de specialitate AccuWeather anunță 13 grade Celsius, cu rafale de vânt de 15 km/h. Cu o calitate a aerului slabă, vom avea parte de o umiditate de 85% la ora 21:00.



Până la sfârșitul partidei, cerul va fi predominant senin, fără nori prea mulți. Totuși, temperatura va coborî la 11 grade Celsius, iar recomandarea este ca suporterii naționalei care vor fi prezenți pe stadion să se îmbrace gros.

