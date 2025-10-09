Pentru confruntările cu Moldova și Austria, Mircea Lucescu l-a convocat pe Lisav Eissat, un fundaș central născut în Israel care este cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate și care este legitimat în prezent la Maccabi Haifa.



Mai mult, fotbalistul va juca și titular cu Moldova. VEZI AICI care este primul ”11” al tricolorilor pentru duelul cu reprezentativa de peste Prut. E primul meci oficial din palmaresul FIFA care se organizează la București!



Gică Popescu, tăios și fără menajamente despre convocările lui Lucescu: ”Un lucru foarte rău pentru fotbalul nostru”



Gică Popescu, fost internațional român, a avut o reacție dură atunci când a fost întrebat despre convocarea lui Lisav Eissat, dar și despre convocarea atacantului Umit Akdag la U21.



Românul cu cetățenie turcă, legitimat la Alaynaspor, a refuzat însă prima reprezentativă și așteaptă prima selecție la naționala Turciei. Rămâne însă de văzut dacă se va întâmpla asta.



”(n.r. cum ți se pare că au fost convocați în ultima vreme Umit Akdag și Lisav Eissat la națională?) Cred că este un lucru foarte rău pentru fotbalul nostru dacă nu reușim să producem români. Este un semnal de alarmă.



Eu când vorbesc de echipa națională, vorbesc de jucători de top. Trebuie să fie jucători de top. Mi se pare un lucru trist că nu reușim să aducem 23-24 de jucători români la națională de valoare”, a spus Gică Popescu, potrivit DigiSport.



România - Moldova pregătește confruntarea României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 de duminică seară cu Austria. De la 21:45, tricolorii își joacă, dacă nu o carte importantă, poate ultima carte în calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada, prin preliminarii.

