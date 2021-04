"Totul e putred acolo! El nu se pricepe la fotbal!" Critici dure la adresa FRF dupa esecul din Armenia: "Ei trebuie sa fie la nationala!"

Romania a incheiat meciurile din startul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022 cu un bilant negativ: o victorie si doua infrangeri.

Astazi, Florin Prunea a vorbit in termeni duri despre ce se intampla la echipa nationala. Fostul mare international a spus ca de vina pentru rezultatele echipei lui Radoi sunt cei din conducerea FRF, criticandu-i pe Mihai Stoichita si Razvan Burleanu.

In plus, Prunea a declarat ca cele mai bune solutii pentru a-l inlocui pe Mirel Radoi sunt Mircea Lucescu sau Gica Hagi.

"Calculele sunt mult mai complexe! Eu cred ca el trebuie sa plece in secunda urmatoare. Ce face un director tehnic? Ia sa vedem, se baga peste antrenori, le face echipa, ii injura in conferinta, ii pune pe suporteri si pe noi sa joace la pariuri. Domnule, nu asa se comporta un director tehnic! Nu asa isi face meseria un director tehnic.

Acolo, La Federatia Romana de Fotbal, totul este putred! E putred de spagari, politicieni! Antrenorii la copii si juniori sunt pusi pe alte criterii, nu dupa performante. Antrenorul la echipa mare... Ca sa fii antrenor la nationala trebuie sa ai ceva in spate!

Din ce am vazut, e clar ca Radoi nu mai poate sta la echipa nationala! Am pus ca sunt probleme la nationala. De asta au plecat Tatarusanu, Pantilimon si Lung! Iar aseara am vazut un atac fara precedent! Eu nu am vazut un antrenor, fie ca vorbim de Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, sa isi atace jucatorii in maniera care a facut-o Radoi!

Radoi nu are nicio vina, saracul, ci cine l-a pus! Presedintele Federatiei, ca Stoichita nu face nimic de capul lui acolo. Avem un presedinte care nu se pricepe la fotbal! Lumea sa inteleaga ca echipa nationala este a tuturor romanilor!

Federatia Romana de Fotbal este un organism atat anchilozat si de corupt pana in maduva oaselor, incat nu poate sa schimbe. Revenim la antrenor, ce a facut Radoi ca sa fie numit la echipa nationala? Ni se spune: 'Domnule, sa crestem jucatori!' Trebuie un antrenor care a cladit echipe, ca Mircea Lucescu sau Hagi. Ei trebuie sa fie la echipa nationala!

Circul asta, inainte de meciuri, ca nu stiau ca vine Radoi in vestiar inainte de meciul cu Macedonia... Astia in afara in de propaganda ieftina, securisto-comunista, nu fac nimic acolo! Nimic, absolut nimic", a declarat Florin Prunea, potrivit GSP.